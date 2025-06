Vitézy Lázárnak: Miniszter úr, ez a mai posztod példátlanul szánalmas lett

„Miniszter úr, ez a mai posztod példátlanul szánalmas lett - az utasokat nem az új vonatkövető oldaltól kell megvédeni, hanem tőled, az ámokfutó, vasútromboló minisztertől” – írta Vitézy Dávid egy Facebook-bejegyzésben. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azután kritizálta Lázár Jánost, hogy az építési és közlekedési miniszter hétfőn arról posztolt, hogy milyen veszélyes az új vonatfigyelő oldal amit a Vonatinfó eltűnése után többen is elkezdtek használni.

A Vonatinfót még szombat reggel állították le. Ennek az oldalnak a térképein lehetett eddig ellenőrizni a MÁV applikációjában és egy külön weboldalon, hogy merre járnak éppen a vonatok, és hány perc késéssel közlekednek. A járatokat színes pöttyök jelezték a térképeken. A vonatokat 5 percnél kevesebb késés esetén zöld, 6-14 perc közötti késés esetén sárga, 15-59 perc közötti késés esetén narancssárga, 60 percnél több késés esetén pedig piros szín jelölte.

A leállás után Vitézy arról posztolt, hogy szerinte az elmúlt hetek vasúti összeomlásai miatt a közlekedési miniszter adott rá utasítást a MÁV-nak, hogy az applikációból és a netről is tüntessék el az évek óta működő térképes vonatkövető rendszert. Nem sokkal a Vonatinfó leállítása után a MÁV sajtóközleményt adott ki. Ők azt írták, az „elmúlt időszak több változása” tette indokolttá, hogy egységesítsék a térképeiket. A Vonatinfó és az EMIG weboldalai mostantól egységesen az EMMA-ra mutatnak. Azt ígérték, hamarosan új funkciót is kialakítanak a rendszerben, amivel az átszámozott vonatokat is követni lehet majd. A Vonatinfó legfontosabb funkciójáról, a vonatokat színes pöttyökkel jelző Magyarország-térkép pótlásáról viszont semmit sem írtak.

Ehelyett az oldal helyett kezdték el sokan a „Hol a vonat?” oldalt vagy az osztrák vasút oldalát használni, hogy nyomon tudják követni a járataikat. Bár posztjában nem nevezte meg pontosan melyik oldalra gondol, hétfő este Lázár egy „a politikai haszonért a magyar vasutat (és vasutasokat!) fikázó, fanatikus tisza-aktivisták és a fanatikus hobbivasutasok vonatfigyelő oldaláról” írt egy Facebook-bejegyzést. Szerinte ugyanis ezek az oldalak a legveszélyesebbek az utastájékoztatásra, mivel adathalász és túlterheléses támadásokat intéznek a MÁV utastájékoztatása ellen.

Erre a bejegyzésre reagált Vitézy nem sokkal később egy külön posztban, amiben azt írta Lázárnak címezve, hogy „lelepleződött és köznevetség tárgya lett a nagy terved, hogy elrejted a kíváncsi szemek elől a késő vonatokat, ha már közlekedési miniszterként az egész ország szeme láttára képtelen voltál javítani a vasúti közlekedés válságán, sőt, minden lehetséges módon el is mélyítetted azt”.

Szerinte azonban „még ez se sikerült, mert leleményes fejlesztők túljártak az eszeden, és egy nap alatt lefejlesztették újra. Egyből vasutasok és utasok tízezrei kezdték használni a »Hol a vonat?« oldalt vagy az osztrák vasút oldalát. És akkor jössz azzal, hogy jaj, adathalászat meg túlterheléses támadás.”

„Nem szégyelled magad? Tényleg megtiltottad a MÁVinformnak is, hogy rossz híreket közöljenek üzemzavarokról? Mi lesz a következő?” – írta Vitézy.

Posztját azzal zárta, hogy szerinte az utasok és a vasutasok érdekében is egyetlen helyes döntése maradt a miniszternek: bocsánatot kérni minden utastól és vasutastól, majd lemondani.