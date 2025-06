„Milyen hülye érvelés ez” – Vitézy Dávid reagált a lapunknak nyilatkozó Lázár János MÁV-os magyarázkodására

Három pontban reagált facebookos videójában Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár arra az interjúra, amit kedden adott lapunknak Lázár János (a teljes, nagyjából negyedórás videóinterjú a cikk végén megnézhető). A miniszter szavainak a MÁV-val kapcsolatos részleteiről beszélt Vitézy, így a térképes Vonatinfó hasznáról, annak leállításáról, valamint a késési kártérítések fizetéséről.

Lázár János állításai, amiket Vitézy kiemelt:

Az utazással kapcsolatos információk az utasra („aki utazik a vonaton”) és az utazásszervezőre tartoznak, másoknak „mi köze ahhoz, hogy ott mi történt”, avagy ahogy a Las Vegas-i mondást ismerjük: ami a vasúton történik, az ott is marad.

„Én ezzel egyetértettem (…) jóváhagytam a döntést, támogattam ezt a döntést, tehát mondhatjuk úgy, hogy egyszerűbb legyen, az én döntésem volt, még akkor is hogy ha mások javasolták vagy mások vittek ebbe az irányba” – felelte arra a kérdésre, hogy a MÁV-vezér által néhány nappal korábban még büszkén emlegetett Vonatinfó leállítása az ő döntése volt-e.

„A MÁV-osok becsületes emberek, egy nagyon egyszerű cég nagyon sok egyszerű munkavállalóval” – kérte ki magának azt, hogy a vasutasok késési statisztikákat hamisítanának, és ennek apropóján vasútellenes hangulat gerjesztéséről is beszélt.

„Kifizetem azokat a késéseket, amire eddig 30 éve nem volt példa”.

És Vitézy reakciói ezekre, szintén pontokba szedve:

Lázár nem a saját pénzét osztja, még ha azt is mondja, hogy ő az, aki kifizeti a késések után járó pénzt. Hiszen az közpénz, „a MÁV adófizetők által biztosított közszolgálati támogatása”. Szerinte egyébként lehetne arról vitatkozni, hogy ennek a szerinte százmilliós nagyságrendű összegnek nem lenne-e jobb helye új járművek beszerzésében vagy pályafelújításban.

„A Vonatinfót ön állította le, ezt mindenki tudja, aki a MÁV vezetőivel beszélt”. Hogy a késéseket „el kell titkolni, le kell tagadni”, az „nyilvánvalóan egy politikai döntés volt, amit ön hozott meg (…) Ezt gyakorlatilag el is ismerte”.

A vasutasokról azt mondta: természetesen tisztességesen végzik a munkájukat, senki nem őket támadta.

És végül: „micsoda hülye érvelés az, hogy ő nem tudta miniszterként, hogy a Vonatinfót az utasok használják”. Szerinte az, aki valaha utazott már vonaton, az pontosan tudja, hogy egy ilyen térkép nagyon hasznos a bizonytalan helyzetekben, „mikor nem tudom például, hogy melyik vonat jön előbb a Balaton partján, melyikre vegyek jegyet”.

Lázár és Vitézy egyébként már korábban is vitatkozott egyet a vasúti tájékoztatásról és a Vonatinfó leállításáról. A miniszter azt mondta, mindegy, milyen adatbázis nyilvános és milyen nem, mert aki késett, az úgyis tudja, hogy késett. Vitézy akkor is felhívta a figyelmét, hogy a vasúti tájékoztatást számos egyéb célra, például utazás vagy átszállás tervezésére is használják az utasok vagy leendő utasok.