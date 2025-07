„Most akkor bele fogunk dögleni, vagy nem fogunk beledögleni?”

A szerdai kormányinfón Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdeztük a Karmelitában.

Megkérdeztük Gulyástól, hogy amikor a kormányinfón azt mondta, további bizonyítékaik vannak a magyar-ukrán kettős állampolgár Sebestyén József halálával kapcsolatban, milyen konkrét bizonyítékokra utalt, és ezeket miért nem hozzák nyilvánosságra.

Gulyás azt mondta, mindenki megismerhette a felvételeket és a hozzátartozók nyilatkozatát. A többi bizonyítékot viszont nem hozzák nyilvánosságra, mert szerintük már az eddigi bizonyítékok is elegendőek.

Mivel a kormány álláspontja szerint Sebestyén Józsefet agyonverték, a videókon viszont nem lehet ilyen cselekményt látni, rákérdeztünk, miért gondolják a videókat elegendő bizonyítéknak.

Gulyás azt válaszolta, hogy a halál oka és a videókon látható bántalmazás között nyilvánvaló az összefüggés. Külön beszéltek Sebestyén hozzátartozóival, és az állításaik közül amit tudtak, ellenőriztek. Sebestyén elmondta a hozzátartozóinak, hogy mi történt vele, a halál oka pedig ugyanerre utalt. Szerinte ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Sebestyént agyonverték.

Magyarországon egyébként nemrég volt egy bizonyos szempontból hasonló eset. Akkor egy szentesi férfi hozzátartozói állították, hogy a rendőrök agyonverték a férfit, mert pár gramm füvet találtak nála. A rendőrség szerint viszont jog- és szakszerű volt az intézkedés.

Bár Gulyás szerint a hozzátartozók nyilatkozata a videókkal együtt elegendő bizonyíték, az ügyben még számos ellentmondás van. Nem tudjuk például, hogy kik és mikor verték meg Sebestyént, mi történt a kórházba kerülése előtti napokban, és mi okozta valójában a halálát.

Ukrajna egyébként teljes körű vizsgálatot indított Sebestyén halála ügyében. A már folyamatban lévő vizsgálatot az ukrán elnöki hivatalban koordinálják.

Azt is megkérdeztük Gulyástól, megkapja-e Bábolna azt a 1,5 milliárd forintos kártalanítást, amit Lázár János korábban megígért a városnak a száj- és körömfájás járvány miatt, a város határában elhantolt szarvasmarhák miatt. Lázár ugyanis pár napja már csak 1 milliárdos összegről beszélt, és azt mondta, azért nem kapja meg Bábolna kártalanítást, mert a város polgármestere kevesellte az összeget.

Gulyás azt mondta, hogy nem ismeri az ügyet, de megkérdezi Lázárt, és utána tájékoztatást ad. Viszont ha Bábolna jogosult a kártalanításra, meg fogja kapni.

Végül arra is rákérdeztünk, miért vállalta Magyarország a NATO felé, hogy 2035-ig GDP-je 5 százalékát költi védelmi kiadásokra, ha Orbán Viktor szerint ez egy lehetetlen feladat, amibe „bele fogunk dögleni”.

Gulyás szerint ez egy ütemterv nélküli, 2035-ig teljesítendő vállalás, és csak 3,5 százalékot kell védelemre költeni, 1,5 százalékot lehet infrastruktúra-fejlesztésre is. Utóbbira most is költ Magyarország, csak nem védelmi kiadásként.

Mivel nem kaptunk érdemi választ, megkérdeztük, hogy akkor bele fogunk dögleni a kiadásba, vagy sem. Gulyás azt mondta, ha csak hadseregre 5 százalékot költenénk, azt nehezen viselné el az ország.

Összességében tehát annyit tudtunk meg, hogy a kormány nem hozza nyilvánosságra a Sebestyén József halálával kapcsolatos további bizonyítékokat, és Gulyás annak ellenére sem tud a bábolnai kártalanításról, hogy Lázár a miniszterelnök ajánlatát kézbesítette a városnak. A NATO-vállalásról pedig semmit sem tudtunk meg. A miniszter három témából három hárított. Többet sajnos nem kérdezhettünk.