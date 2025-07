Békák és rakéták

Szép reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legérdekesebb-fontosabb cikkeivel, például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

A majorság Fotó: Hadházy Ákos

Fideszes és szélsőjobbos közös program lesz a hétvégén a Balatonnál: a Miniszterelnökség által is támogatott "polgári piknikre" fideszes képviselők mellé Bede Zsoltot, a rasszista-antiszemita Vadhajtások arcát is várják. Közben ismét emelkedett Orbán Viktor és a legtöbb miniszter fizetése, és hír volt még, hogy 32,5 milliót költött az állam Novák Katalin ruhatárára, lemondása után majdnem mindent ingyen megtarthatott. Orbán folytatta a "média"körútját is, ezúttal beszélt arról is, hogy szerinte lesz még belőle ellenzéki politikus, illetve nagy nehezen mondott pár szót a hatvanpusztai birtokról is, igaz, lényegi részleteket kihagyva.

Csütörtöki hír volt, hogy felgyújtottak egy kárpátaljai templomot, Orbán a magyarokat ért fenyegetésről posztolt, Rácz András szerint azonban nem árt óvatosnak lenni. A magyar külügy közben kitiltott három ukrán tisztségviselőt Sebestyén József halála miatt.

A választásokhoz közeledve a kormány elképesztően értékes ingatlanvagyont készül éppen elárverezni Budapesten, de az NGM visszautasítja az ezzel kapcsolatos „hangulatkeltést.” Kiderült, hogy kiárusít az V. kerület is, 4 milliárd forintnyi ingatlant értékesítenének, míg a kormány rendeletbe foglalta, hogy semmilyen építési szabályt nem kell figyelembe venni az ellenzéki vezetésű Józsefvárosban épülő Pázmány Campusnál. Fővárosi közterekkel kapcsolatos hír volt az is, hogy veszélyesnek találta a kormányhivatal Puzsérék kávézója előtti lezárást.

Kormány és gazdaság együttmozgásával kapcsolatban arról írtunk tegnap, hogy komoly baja van az EU-nak azzal, ahogy 35 évre koncesszióba adták nálunk az autópályákat, és kevéssel az állami kézbe kerülés után jött a hír, hogy nincs elég kerozin Ferihegyen. Hír volt még itthonról, hogy

leragasztották egy kisfiú száját a felcsúti óvodában,

eljárás indult a Mediaworks ellen a miniszoknyás felhívásuk miatt,

diplomaosztón álltak ki a fegyelmi eljárás alá vont tanáraik mellett a pázmányos pszichológushallgatók,

és megírtuk az elmúlt évek messze legviccesebb történetét a magyar foci világából.

Béke-ember háború

Fotó: QUENTIN MARTINEZ/Biosphoto via AFP

Ökoingatlant vettek Zuglóban, de megőrülnek a brekegéstől, a szakértőjük a helyszínen sem járt, mégis felvetette a kerítésépítés ötletét. A legveszélyeztetettebb gerinces állatok szaporodóhelyét szüntetnék meg, pedig maga az ingatlanos beruházó építette a tavat.

Rakéták és a világ

Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Kevés területen olyan látványos Európa lemaradása, mint a rakétáknál, ezt pedig az oroszok is pontosan tudják. Ha Európa nem képes elfogni Oroszország összes rakétáját (márpedig nem képes), akkor Moszkvát elrettentéssel kell meggyőzni arról, hogy bármilyen támadás elfogadhatatlan árral járna. Ez viszont pénzügyileg és politikailag is nehéz vállalás lenne. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy megvan az új ukrán miniszterelnök, illetve hogy az ukránok szerint már egymillió fölött van az elesett oroszok száma. És írtunk arról is, hogy