Meghalt Ozzy Osbourne

Fotó: HARRY HOW/Getty Images via AFP

A heavy metal keresztapjaként és a Sötétség Hercegeként is emlegetett Ozzy Osbourne meghalt, alig néhány héttel azután, hogy újra összeállt a Black Sabbath többi tagjával, és hatalmas búcsúkoncertet adott.

A családja közleményében így fogalmazott: „Szavakkal leírhatatlanul szomorúan kell bejelentenünk, hogy a szeretett Ozzy Osbourne ma reggel elhunyt. Családja körében, szeretetben töltötte utolsó óráit.”

Kevesebb mint három héttel ezelőtt, az angliai Villa Park színpadán egy trónról a következőket mondta a rajongóknak: „El sem tudjátok képzelni, hogy érzek – szívből köszönöm nektek.” A koncertet kedvenc előadóival, köztük a Metallica és a Guns N' Roses tagjainak fellépésével szervezték meg a 76 éves énekes „utolsó búcsújaként”. A Black Sabbath a halála után azt írta: „Ozzy Forever”.

A Black Sabbath klasszikus felállása: Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward és Ozzy Osbourne a Billboardban 1970. július 18-án. Fotó: Wikipedia

John Michael Osbourne 1948. december 3-án született, és birminghami zenekarával, a Black Sabbath-tal 1970-ben indult el a világhírnév felé. A rockzenekar a metal egyik legnagyobb hatású bandája volt, a később szólókarrierrel visszatérő Ozzy pedig nemcsak zeneileg, hanem alkohol- és drogfüggőként is maradandót alkotott, ahogy arról Én, Ozzy című – a műfajban talán a legjobb – önéletrajzában is megemlékezett. (Az egyik legismertebb húzása azt volt, hogy amikor egy 1982-es koncertjén egy rajongója a színpadra egy denevért dobott, Ozzy leharapta az állat fejét. A történtek után azt állította, úgy hitte, egy játékszerről van szó, és amikor rájött a tévedésére, vitték is a kórházba veszettség elleni oltásért.)

A Black Sabbath története az összes klasszikus rocktoposzt felsorakoztatta: azt sem tudták, hogyan fogják meg a hangszert; a stúdióban nem értették, mit csinálnak; de véletlenül pont beletaláltak mindenbe; aztán jött a felfoghatatlan világhír, és vele a drogok meg a maffiózó stúdióvezetőkkel és az ügyvédekkel való harcok; nem is bírták a nyomást, emberileg és szakmailag is többször felőrlődtek; összevesztek, kibékültek, összevesztek és kibékültek stb. A sztori váza szinte minden nagy rockzenekarnál hasonló, ettől még a nagyja igaz a Black Sabbath esetében, ahogy azt az első lemezük ötvenedik évfordulóján megírtuk. „Meg lehet nézni, mi történt a kvaddal is: évtizedekig halálos dózisokban nyomtam a piát és a drogokat, aztán belehajtottam egy gödörbe a kertemben öttel, és majdnem belehaltam” – írta Ozzy.

Fotó: Hannah McKay/REUTERS

Ozzy és felesége/menedzsere, Sharon vitte az Ozzfest nevű rockfesztivált, ami rengeteg zenekarnak segített beindítani a karrierét. Az övének a 2000-es években a családjával forgatott, The Osbournes című realityműsor adott új lendületet, de szerepelt több filmben is, többek között az Intim részekben meg a Sátánkában.

Ozzyt 2019-ben diagnosztizálták Parkinson-kórral, később súlyos műtétje is volt, 2023-ban a turnézásról is kénytelen volt visszavonulni. Ezután a családjával az Osbournes podcastben meséltek régi sztorikról. Felesége, öt gyereke és több unokája gyászolja.