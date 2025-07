Kastélyokat ajándékozott el Lázár, az ötből négyet NER-közeli cégek kapták

Lázár János építési és közlekedési miniszter újabb öt kastély elajándékozásáról döntött – írta a K-Monitor a kormany.hu-n kedden közzétett döntési adatlap alapján. Eszerint

a dégi Festetics-kastélyt a 4iG,

a füzérradványi Károlyi-kastélyegyüttest Révész Bálint milliárdos cége, a Révész Logisztikai Holding Zrt.,

a sopronhorpácsi Széchenyi-kastélyegyüttest a – Tiborcz István volt üzlettársához köthető – WHB cége, a PBE építő Kft.,

a tatai Esterházy-kastélyt pedig a Szijj Lászlóhoz köthető Viarum Invest Kft. kapta meg.

A legszerényebb ingatlan, a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria köztulajdonban marad, az a Szabolcs megyei önkormányzaté lesz. A döntéseit Lázár nem indokolta.

A még Novák Katalin egykori köztársasági elnök által is kritizált törvény alapján 2024 nyara óta az ÉKM számos állami és európai uniós forrásból felújított, állami tulajdonú kastélyt adott magánkézbe. Így kapta meg eddig a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt a Richter, a bajnai Sándor-Metternich-kastélyt a MOL Új Európa Alapítvány, a Majki Kamalduli Remeteséget és Esterházy-kastélyt az oroszlányi önkormányzat, a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt pedig a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Utóbbi esetében Lázár váratlanul indoklás nélkül visszavonta a kastély átadásáról hozott döntését, és még csak jogorvoslati lehetőségnek sem hagyott helyet.

Bár az új tulajdonosnak a pályázáshoz fizetnie kell, alapvetően a kastélyokat ingyen kapja, amennyiben az ÉKM elfogadja a pályázatát. Ebben vállalnia kell az ingatlan felújítását, karbantartását és üzemeltetését, a kastélyban elhelyezett közgyűjteményt pedig legalább évi háromszáz napon át látogathatóvá kell tenni. Ahogy azt októberi cikkünkben is írtuk, magától Lázár Jánostól tudjuk, hogy ezeknek a kastélyoknak a fenntartása bizony olyan sok pénzbe kerül, hogy az még a legnagyobb magyar vállalatoknak is fájhat – jó példa erre a BDPST Zrt. és a turai kastély esete. A miniszter 2024 szeptemberében arról beszélt, hogy a tiszadobi Andrássy-kastély fenntartása évente 350-400 millió forintba kerül, aminek nagyjából a felét tudja kitermelni az épület és kastélypark jegybevételből, rendezvényekből. Mármint olyan években, amikor az ég világon semmit sem kell költeni, de, tette hozzá Lázár, 2024-ben „az aszály és a befejezetlenség miatt” csak a tiszadobi parkra még sok százmillió ment el. És mindezt egy olyan ember mondja egy nem is különösebben nagy épületről, aki éppen kastélyokat próbál rátukmálni nagyvállalatokra, úgyhogy nyugodtan számoljunk inkább évente milliárdokkal.

A hírre Magyar Péter is reagált a Facebookon, szerinte Lázár János a vasút fejlesztése helyett tovább herdálja a közvagyont. „Azonnal állítsa le Orbán Viktor a nemzeti vagyon további szétrablását!” – írta.

Frissítés (14:22): A 4iG közleményt küldött, állításuk szerint nem ajándékba kapják a kastélyt. „A lehetséges tulajdonszerzéshez kötődően a 4iG Nyrt-nek jelenlegi becslésünk alapján évente több milliárd, az elkövetkezendő 10 évben pedig 10 milliárdot is meghaladó fenntartási, állagmegőrzési, felújítási és rekonstrukciós kötelezettségei keletkeznek. A Minisztérium a programban részt vevő leendő tulajdonosoknak fenntartási kötelezettséget ír elő 2028-ig, melynek teljesítése az esetleges tulajdonba kerülés alapfeltétele”.