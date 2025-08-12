A szuverenista Magyarország egyedüli tagállamként nem írta alá az EU-s nyilatkozatot arról, hogy az ukrán nép szabadon dönthet a jövőjéről

Közös nyilatkozatot adtak ki az Európai Unió tagállamainak vezetői az Európai Tanácsban Ukrajnáról, melyben egyszerre üdvözlik Donald Trump erőfeszítéseit a béke érdekében, és hangsúlyozzák, hogy egy igazságos és tartós békének tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközi határok erőszakkal történő megváltoztatásának tilalmára vonatkozó elveket.

A nyilatkozatot azonban a 27 uniós tagállam közül csak 26 írta alá, a kivétel Magyarország, mely nem csatlakozott a közös állásfoglaláshoz.

Az EU26 a nyilatkozatban azt hangsúlyozta, hogy az ukrán és európai biztonsági érdekeknek minden megállapodás részét kell képezniük; hogy az ukrán népnek beleszólása kell legyen a jövőjébe; és hogy „egy önmagát hatékonyan megvédeni képes Ukrajna szerves részét képezi minden jövőbeli biztonsági garanciának” - emeli ki a Politico.

Mint írják: az uniós szintű nyilatkozat lényegében annak a vasárnapi állásfoglalásnak a szélesebb támogatása, melyet eredetileg Macron, Meloni, Merz, Starmer, Tusk és von der Leyen adott ki.

„Ukrajna népének szabadon kell döntenie a jövőjéről. Az ukrajnai béke útját nem lehet eldönteni Ukrajna nélkül. Érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése keretében folyhatnak le. Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja szélesebb körű következményekkel jár az európai és a nemzetközi biztonságra nézve. Osztjuk azt a meggyőződést, hogy a diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit”

- áll a közös nyilatkozatban, mely arra is kitér, hogy Ukrajna alapvető joga, hogy saját maga döntsön a sorsáról, és hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát az uniós tagság felé vezető úton.

Arról, hogy a magyar kormány esetleg az ukrán EU-csatlakozás ellenzése miatt, vagy egyéb okokból maradt kívül, egyelőre a magyar kormány nem adott ki nyilatkozatot. Szijjártó Péter külügyminiszter ugyanakkor, miután az orosz miniszterelnök-helyettes egyeztetett, hétfő este arról posztolt, hogy Magyarország megpróbálja megakadályozni „a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket”.