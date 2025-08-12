Trump szerdán tárgyal Zelenszkijjel és európai vezetőkkel

Volodimir Zelenszkij szerdán videókapcsolaton keresztül tárgyal Donald Trumppal és európai vezetőkkel - írja a BBC az ukrán elnöki adminisztrációra hivatkozva. Erre két nappal azelőtt kerül sor, hogy Trump személyesen találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában.

A Fehér Ház szóvivője úgy írta le Trump és Putyin közelgő találkozóját, mint „meghallgatási gyakorlatot”, illetve „tapogatózást”, amelyet az orosz fél kezdeményezett. Karoline Leavitt utalt arra, hogy Trump hamarosan Oroszországba látogathat, mondván, „talán vannak tervek”. A kérdés azért merült fel, mert Trump tegnap látszólag elszólta magát, amikor azt mondta, Oroszországba utazik. Jurij Uszakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is azt mondta, hogy a Kreml arra számít, hogy a következő csúcstalálkozó orosz földön lesz.

Zelenszkij személyes győzelmének tartja, hogy Putyin nem semleges területen, hanem az Egyesült Államokban találkozik Trumppal. De azt is hozzátette, hogy ezzel az orosz elnök kilép az elszigeteltségből, illetve sikerül elhalasztania a Trump által bejelentett, Oroszország elleni szankciókat.

Orbán Viktor azért nem írta alá az ukrán nép szabad döntését támogató nyilatkozatot, egyedüliként az EU-ból, mert „az orosz-ukrán háború európai ügy, amelyet Európának kellene elrendeznie, de erre képtelen, amikor azonban két erős ember - az amerikai és az orosz elnök - leül tárgyalni, akkor szánalmas és gyenge dolog kívülről bekiabálni.” De a Trump-Putyin találkozó olyan nagy téteket mozgat, hogy Orbán furcsa javaslatával szemben természetesen gyakorlatilag mindenki kifejti a véleményét róla, és próbál hatással lenni rá – Kínától Ausztrálián át Brüsszelig és Budapestig.