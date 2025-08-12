Zelenszkij nem adja a Donbaszt

Néhány nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója előtt az ukrán elnök ukrán elnök kijelentette, hogy nem adja át a Donbasz régiót a tűzszüneti megállapodás részeként.

„Nem hagyjuk el a Donbasz régiót. Nem tehetjük meg. A Donbasz az oroszok számára ugródeszka egy jövőbeli új offenzívához.”

Az amerikai és az orosz elnök pénteken találkozik, hogy megvitassák az ukrajnai fegyverszünetet, amelyhez Trump szerint területcserére lesz szükség.

„Ha ma elhagyjuk a Donbaszt, az erődítményeinket, a dombokat, amelyeket ellenőrzünk, akkor egyértelműen hídfőállást nyitunk az orosz offenzíva előkészítéséhez. Pár év múlva Putyin előtt nyitva lesz az út mind Zaporizzsja, mind Dnyipro régióba. És nem csak arra, hanem Harkiv felé is.”

A Donyec-medence, avagy a Donbasz két régiót, Donyecket és Luhanszkot foglal magába Fotó: International Study of War

Trump hétfőn kijelentette, hogy a békeszerződéshez „területcserére” lenne szükség Ukrajna és Oroszország között, de nem pontosította, mely területekről van szó. „Ha ez egy tisztességes megállapodás, akkor közlöm az Európai Unió és a NATO vezetőivel, valamint Zelenszkij elnökkel” – mondta Trump. „Lehet, hogy azt mondom: »Sok szerencsét, harcoljatok tovább!«, vagy lehet, hogy azt mondom: »Megállapodhatunk.«”

A kulisszák mögött az Egyesült Államok felvetette, hogy Ukrajna ajánlja fel a Donbaszt cserébe azért, hogy Oroszország leállítsa a déli offenzíváját – mondta a Politico rálátó forrása. De ahogy nagyobb elemzésünkben írtuk, az ukrán alkotmány tiltja az önkéntes területátadást, amelytől az elnök hatalma is megrendülhetne. Mégis, a legutóbbi beszámolók szerint Zelenszkij álláspontja alakulni látszott, állítólag jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart. Ami az elmúlt három és fél évben nagyjából elképzelhetetlen volt.

De keddi nyilatkozata szerint a Donbasz feladása nem lehet alku tárgya. „A területi kérdéseket nem lehet elválasztani a biztonsági garanciáktól. Most körülbelül 9000 négyzetkilométert akarnak átadni, ami a Donyeck régió körülbelül 30 százaléka, és ez hídfőállás lenne az új agressziójukhoz” – mondta Zelenszkij, aki visszautasította, hogy erről mint ingatlanügyletről tárgyaljanak (Trump és a főtárgyalója is ingatlanmágnás).

„Nem fogom feladni az országomat, mert nincs jogom hozzá” – mondta Zelenszkij.

„Mi az állam, magántulajdon? Mi a Donyeck régió 30 százaléka, az én magántulajdonom? Vagy a tiéd? Vagy valaki másé? A területcsere nagyon összetett kérdés, amelyet nem lehet elválasztani Ukrajna, szuverén államunk és népünk biztonsági garanciáitól.”

Bár Zelenszkij támogatja Trump célját, hogy gyorsan véget vessen a háborúnak, azt mondta, hogy tartós tűzszünetre van szükség, mielőtt érdemi tárgyalásokra sor kerülhetne. „Bármilyen eredményes tárgyalás, amelyen [Ukrajna] nem vesz részt, számunkra nem működik. Lehetségesek, de mi nem fogadjuk el őket.”

Ukrajna elnöke nem tudja, Trump miről fog Putyinnal tárgyalni, de reméli, hogy Trump a tűzszünetre fog törekedni – és ideális esetben szankciókat is bevezet. Szerdán az amerikai elnök előzetes egyeztetéseket folytat Zelenszkijjel és európai vezetőkkel. (Politico)