Válaszd a békét! – a grúziai Orbán-szövetségesek az idei választások előtt is az ukrajnai háborúval kampányolnak

A kormánypárt Grúziai Álom ismét az ukrajnai háború képeivel „színesíti” választási kampányát. Olyan videót kezdtek terjeszteni, amelyen egyszerre láthatók az orosz agresszió következményei és a békés grúz hétköznapok képei.
Az egyperces klipet a Grúziai Álom közösségi oldalán publikálták:
A hivatalosan augusztus 5-én elstartolt kampány a helyhatósági választások jegyében zajlik, amelyekre október 4-én kerül sor. A párt a tavalyi parlamenti választások előtt is használta már az eszközt, akkor az ukrán külügyminisztérium élesen tiltakozott miatta.
A Grúziai Álom Orbán Viktor fontos szövetségese a Kaukázusban. Miután a tavalyi választásokat megnyerték – sokak által vitatott körülmények között –, a magyar miniszterelnök sietve gratulált, sőt sebtében el is utazott Tbiliszibe, támogatásról biztosítva a párt vezetését, amelynek vezető alakjai rendszeres vendégek a Karmelitában.
Ebben az évszázadban egyébként orosz–grúz háború is volt már, 2008-ban, a most bebörtönzött Miheil Szaakasvili idején, azt a nagyhatalom napok alatt megnyerte. Mióta a milliárdos Bidzina Ivanisvili által alapított Grúziai Álom van hatalmon, azóta azonban normalizálódott a két ország viszonya. (via Civil Georgia)
Óriási tömeg gyűlt össze Grúzia fővárosában hétfő este a vasárnapi választások manipulálása ellen tiltakozva. A magyar miniszterelnök a demonstráció helyszínétől egy sarokra lévő Marriott Hotelt hagyta el, amikor a tüntetők kifütyülték.
Orbán Viktor az elmúlt két évben több mint 60 politikust látott vendégül a Karmelitában. Közöttük elsöprő többségben voltak a miniszterelnök szélsőjobboldali, autokrata, diktátor szövetségesei. Azért pár Orbánnal szemben kritikus politikus is megfordult nála.
Az egykori grúz elnököt videókapcsolaton keresztül hallgatta meg a bíróság, mindenki megdöbbent a felvételek láttán.