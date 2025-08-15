Putyin és Trump hat év után ismét kezet fogott

Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megérkezett az alaszkai Elmendorf-Richardson katonai bázisra, hogy az orosz-ukrán háborúról, és más világpolitikát érintő témáról tárgyaljanak. Trump a gépéről leszállva egy hosszú vörös szőnyegen várva tapsolva fogadta Putyint, majd megtörtént a kézfogás:
Újságírói kérdésekre a fogadáson nem válaszoltak. A tárgyalásra magyar idő szerint este fél tízkor kezdődik. Trump és Putyin legutóbb hat éve találkozott Japánban a G20-ak találkozóján. A mostani találkozó több okból is példátlan, hiszen nemzetközi körözés alatt álló, amerikai szankciók által sújtott orosz elnököt korábban nem láttak vendégül amerikai területen.
A két elnök a tervek szerint négyszemközt találkozott volna, azonban a Fehér Ház pénteken közölte, hogy Trump a szűkebb tárgyalásra is magával viszi Marco Rubio külügyminisztert és Steve Witkoff különmegbízottat. A szélesebb körű megbeszélésen Scot Bessent pénzügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter is jelen lesz.
A két elnök megérkezése előtt kicsivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videót posztolt Telegramra. A videó mellett a posztban azt írja, „a tárgyalások napján is gyilkolnak. És ez sokat elárul.” Néhány napja az oroszok valóban áttörték a frontot Ukrajnában. Szerinte igazságos befejezésre van szükség, és arra van szükség, hogy az oroszok figyelembe vegyék az Egyesült Államok erejét.
„Semmi sincs kőbe vésve” – mondta Trump útközben. Az elnök arról beszélt újságíróknak, hogy reméli, sikerül egy tűzszünetet kialkudnia, máskülönben elégedetlen lesz a találkozóval - bár hozzátette, hogy semmi sem biztos. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén azt is elmondta, hogy amíg az ukrajnai harcok folytatódnak, az Egyesült Államok kizárja Oroszországot az új üzleti megállapodásaiból. „Nem üzletelhetnek, amíg a háború véget nem ér” – mondta.
Trump a találkozó előtt arról posztolt, hogy egy remek híváson van túl Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnökkel. Az amerikai elnök valamiért megköszönte Lukasenkonak 16 fehérorosz politikai júliusi fogoly szabadon engedését, holott az ügyhöz sok köze az Egyesült Államoknak nem volt.
Az alaszkai találkozó bejelentése után elemző cikkünkben azt írtuk, hogy komolyak az aggodalmak Kijevben és Európában amiatt, milyen megállapodást köthet Trump. Sokan legfeljebb arra számítanak, hogy Trump valamilyen gyenge biztosítékot szerez a konfliktus befagyasztására. Ráadásul Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak.
Volodimir Zelenszkij a tárgyalás előtt közölte, szerinte fontos, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai találkozója „utat nyisson egy igazságos béke”, és az olyan tárgyalások felé, amelyben Amerika és Oroszország mellett Ukrajna és részt vehet. „Ideje véget vetni a háborúnak, Oroszországnak meg kell tennie a szükséges lépéseket. Számítunk Amerikára!”
Trump a péntek esti alaszkai találkozó előtt szűkszavúan annyit posztolt a Truth Social-re: „NAGY A TÉT!!!”
Ezzel szemben az orosz vezetés erősen indította a napot: míg Putyin épp Alaszkába tart, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke egy észak-koreai kézfogóra ruccant át Phenjanba, ahol Kim Dzsongun fogadta. Az Alaszkába korábban érkező Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig a szokásostól eltérő öltözetben, pufimellényben és CCCP feliratú pulóverben nyilatkozott az újságíróknak. Az oroszok különösen humoros kedvükben lehetnek, ugyanis az Alaszkába utazó orosz újságírók repülőjén a Russia Today tudósítója szerint kijevi csirkét szervíroztak.
Közös sajtótájékoztatót is tartanak a megbeszélés után.
