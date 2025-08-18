Szijjártó mellett már Menczer is burkoltan fenyegeti az ukránokat a Magyarországról érkező árammal

Szijjártó Péter külügyminiszter mellett Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója is üzent az ukrán külügyminiszternek, miután a Barátság kőolajvezetéket ért támadás miatt ismét megfenyegette az ukránokat Szijjártó. Válaszaikat Szijjártó és Menczer is egy burkolt fenyegetéssel zárta, amiben emlékeztették az ukrán külügyminisztert, hogy „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”.

Menczer bejegyzésében többek között arról beszél, hogy Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. „Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását! Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba, de nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs” – mondta. Majd videóját azzal zárta, hogy Szijjártó után ő is elmondta, hogy

„a Magyarországról érkező villamosenergia nélkül Ukrajna összeomlana.”

Szijjártó még hétfő reggel jelentette be egy Facebook-posztjában, hogy egy ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország irányába. Ez a támadás szerinte felháborító, majd közölte, hogy a magyarok ki akarnak maradni a háborúból. A posztját pedig ezzel zárta:

„végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában….”

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter erre egy X-posztban reagált, amiben többek között azt írta Szijjártónak, hogy

„Mostantól panaszát – és fenyegetéseit – moszkvai barátaihoz küldheti”

A magyar külügyminiszter erre egy újabb Facebook-posztban reagált amiben azt írta, hogy tény, hogy Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken, ami Magyarország érdeke. Emellett pedig az is tény, hogy Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása, ami ellentétes Magyarország érdekével.

„Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első! S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…..” – írta.