Fehéroroszország nukleáris robbanófejek felszerelésével válaszolna a „nyugati fenyegetésre”

Boldog békeidők: minszki rakétakiállítás 2011-ben Fotó: VIKTOR DRACHEV/AFP

Fehéroroszország vizsgálja, miként bővítheti rakétagyártását, beleértve azt is, hogy lehetséges-e atomtöltet indítására képessé tenni Polonez típusú rakétavetőit - közölte csütörtökön az ország biztonsági tanácsának vezetője.

Az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország nem rendelkezik saját nukleáris fegyverrel, de orosz taktikai atomfegyvereket állomásoztat területén, amelyeket Moszkva ellenőriz. Fehéroroszország korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti. Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz diktátor egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését, mert szerinte a fokozódó katonai fenyegetések és

a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti Fehéroroszországot, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit.

Aljakszandr Volfovics, a biztonsági tanács vezetője szerint a Polonez ma korszerű rendszernek számít, ám annak a lehetőségét is vizsgálják, hogyan lehetne ezeknek a rakétáit nukleáris robbanófejekkel ellátni. A kínai együttműködésben fejlesztett rakétavetők 2016 óta állnak hadrendben, hatótávolságuk 300 kilométer. (Reuters via MTI)