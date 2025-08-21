Karácsony: A forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecseréltük volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte

„Rémhírterjesztés és politikai vagdalkozás helyett tények a kormányhivatal állításairól és a BKV-buszokról” felütéssel reagált Karácsony Gergely arra, hogy a kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban, és több buszt azonnali hatállyal kitiltottak a forgalomból.

A főpolgármester azt írja: „A kormányhivatal mindösszesen 9 darab buszt rendelt kivonni a forgalomból, ez a közösségi közlekedésben fennakadást nem okoz. A hibák kijavítása még éjjel megkezdődött, néhány autóbusz azóta el is készült. Munkatársaink a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy az elvárt járműkiadásban fennakadás ne legyen. (…) A korábban is előforduló vis maior helyzetek és lerobbanások oka évtizedek óta ugyanaz: elöregedett, elhasználódott a budapesti buszállomány egy része.”

Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony azt írja, ők erejükhöz mérten folyamatosan újakra cserélik a buszokat, míg a kormány hátráltatja az új buszok beszerzését. Felidézte, hogy az „elmúlt 5 évben 360 új busz, 45 új troli és 40 új villamos állt forgalomba Budapesten”, és a „régi, magas padlós buszokat alacsony padlósra cseréltük, de még így is több mint 300, 15 évnél idősebb jármű van forgalomban”.

Azt írja, a következő két évben több mint „300 új elektromos és dízel busz érkezik a budapesti forgalomba”. A főpolgármester azt is írja, hogy:

„A most forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecseréltük volna, össze is állt a megállapodás a finanszírozó bankokkal, ám ehhez kormányengedély lett volna szükséges, a kormány ezt megtagadta. Ez a fő oka, hogy ezeket a régi buszokat még mindig forgalomban vagyunk kénytelenek tartani.”

Karácsony szerint azon múlik a buszok folyamatos cseréje, hogy van-e erre pénze a városnak. Szerinte egyetlen szignón múlik, hogy„Budapest hozzájusson egy nagyon kedvező európai fejlesztési forráshoz, amiből szintén a járműállomány megújítására költenénk”. „Egy szignó, amit évek óta nem adnak meg Budapestnek, de ez elengedhetetlen része kell legyen a formálódó Budapest–kormány megállapodásnak” – írja.

A főpolgármester a posztját így zárja: