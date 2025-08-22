Menczer Tamásnál tisztábban senki sem látja, hogy kik a jó fiúk, és kik a rosszak

Csütörtökön viszonylag sokat kellett várni, hogy a magyar kormány tagjai reagáljanak arra, hogy orosz cirkálórakéták találtak el egy üzemet a kárpátaljai Munkácson.

Először a papíron független és szuverén magyar köztársasági elnök, Sulyok Tamás nyilvánult meg: ő mély együttérzését fejezte ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi jobbulást kívánt, majd utóbb törölte az orosz jelzőt, ami miatt a Sándor-palota kénytelen volt magyarázkodni is.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója sem Munkácsot, sem Kárpátalját, sem az oroszokat, sem a rakétatámadást nem említette posztjában.

Végül fél nap elteltével Orbán Viktor is megnyilvánult, ő már úgy fogalmazott a kormányülés után: „A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.”

Mélyebben azonban nem mentek bele abba, hogy az orosz rakétatámadásnak milyen külpolitikai következményei vannak/lesznek/lehetnek.

Ennél sokkal határozottabban állt bele a magyar kormány az éjszakai történésekbe: a Barátság kőolajvezetéket támadták meg az orosz–belarusz határnál, rövid időn belül ez volt a harmadik hasonló támadás.

Amivel kapcsolatban előbb Szijjártó Péter külügyminiszter küldött kifejezetten határozott hangvételű üzenetet:

Legyen mindenki számára világos: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának.

Szijjártó azt is jelezte, hogy Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel közösen felszólították az Európai Bizottságot, „hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket.”

Üzenetét azzal zárta:

„Jó lenne, ha Brüsszelben végre megértenék, hogy ők az Európai Bizottság és nem az Ukrajnai Bizottság!”

Menczer Tamás ennél is explicitebb formában üzent:

„Újabb ukrán támadás❗️ Néhány nap alatt a harmadik. Az ukránok újra bombázták a Magyarországot kőolajjal ellátó vezetéket. A szállítás leállt.”

Mondandója veleje ez volt:

„Az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket. Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat, nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk. Szijjártó külügyminiszter úr és a miniszterelnök úr is világossá tette, hogy mi nem hagyjuk, hogy beleprovokáljanak vagy belenyomjanak ebbe a háborúba.”

Szijjártó és Menczer már a hét elején is tandemben fenyegette burkoltan az ukránokat.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök már az első támadás után Donald Trumpnál kopogtatott levélben – amire az amerikai elnök válaszolt is.