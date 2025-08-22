Menczer Tamásnál tisztábban senki sem látja, hogy kik a jó fiúk, és kik a rosszak

Csütörtökön viszonylag sokat kellett várni, hogy a magyar kormány tagjai reagáljanak arra, hogy orosz cirkálórakéták találtak el egy üzemet a kárpátaljai Munkácson.
Mélyebben azonban nem mentek bele abba, hogy az orosz rakétatámadásnak milyen külpolitikai következményei vannak/lesznek/lehetnek.
Ennél sokkal határozottabban állt bele a magyar kormány az éjszakai történésekbe: a Barátság kőolajvezetéket támadták meg az orosz–belarusz határnál, rövid időn belül ez volt a harmadik hasonló támadás.
Amivel kapcsolatban előbb Szijjártó Péter külügyminiszter küldött kifejezetten határozott hangvételű üzenetet:
Legyen mindenki számára világos: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának.
Szijjártó azt is jelezte, hogy Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel közösen felszólították az Európai Bizottságot, „hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket.”
Üzenetét azzal zárta:
„Jó lenne, ha Brüsszelben végre megértenék, hogy ők az Európai Bizottság és nem az Ukrajnai Bizottság!”
Menczer Tamás ennél is explicitebb formában üzent:
„Újabb ukrán támadás❗️ Néhány nap alatt a harmadik. Az ukránok újra bombázták a Magyarországot kőolajjal ellátó vezetéket. A szállítás leállt.”
Mondandója veleje ez volt:
„Az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket. Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat, nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk. Szijjártó külügyminiszter úr és a miniszterelnök úr is világossá tette, hogy mi nem hagyjuk, hogy beleprovokáljanak vagy belenyomjanak ebbe a háborúba.”
Szijjártó és Menczer már a hét elején is tandemben fenyegette burkoltan az ukránokat.
És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök már az első támadás után Donald Trumpnál kopogtatott levélben – amire az amerikai elnök válaszolt is.
Annyi maradt, hogy rakétatámadás.
A Fidesz kommunikációs igazgatója ukrán összeomlást vizionált.
Az amerikai elnök nagyon mérges, Orbán pedig nagyszerű barátja.