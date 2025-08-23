Hétfőn négy hétre bezár a Keleti pályaudvar

Erről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója számolt be a Facebook-oldalán, mint írja, indul ugyanis „az év legnagyobb karbantartási beruházása: a Keleti-program”. A munkálatok során olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélnek és javítanak, amelyek eddig lassították a forgalmat.

A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában. Tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégeztek, de a munka jelentős része most következik.

A vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, vagyis az iskolakezdésre, mert (szerintük) a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet.

A BKK a minap közölte, expresszvillamost állít forgalomba a munkálatok idejére. A 37E jelzésű villamos a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között. A villamos kizárólag a fontosabb megállóhelyeken áll meg, így 3-4 perccel rövidebb a menetidő, továbbá a 37-es, és a 37A jelzésű szerelvényekkel együtt 3-5 percenként közlekednek a járatok a vonalon.