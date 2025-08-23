Így néz ki egy rendes színpad a koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos szerint

„Tisztelet és érték a színpadon: a mi vidékünkön ezt így szokás” – posztolta a drogügyi kormánybiztos egy igen impozánsan felvirágozott színpadról készült kép kíséretében.
Az avatatlanok természetesen szemrebbenés nélkül pörgetnék tovább a posztot, a vájtfülűek azonban jó eséllyel felkaphatták a fejüket: a lassacskán koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos végre pozitív példával hozakodott elő. A Várszói Gyöngyvirág Citerazenekar jubileumi fellépéséről van szó.
Horváth Lászlót a drogtörvény szigorítása után nevezték ki drogügyi kormánybiztosnak, hogy legyen az arca az új kormányzati drogháborúnak. Ehhez képest az utóbbi hónapokban Horváth Facebook-ja leginkább egy fideszes koncertkritikus oldalává avanzsált.
Horváth korábban beleállt a füvezésről reppelő Pogány Indulóba, majd felmentette a drogozásról reppelő Dopemant, miután az Orbán Viktorral spanolt, de kiosztotta Bárány Attilát, valamint a Himnuszt ülve, cigizve és hamisan éneklő Ajsa Lunát is.
Miután augusztus elején Pogány Induló a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is feltette a szokásos kérdést, miszerint szívtak-e ma rendesen, a közönség pedig még a „Mocskos Fidesz!”-skandálásba is belekezdett, Horváth újra posztolt. „Azt már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben (…) Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk” – írta.
A Mocskos Fidesz Nyarán a Fidesznek meggyűlik a baja a zenekarokkal, Kocsis Máté szerint a skandálásokat nem a fiatalok, hanem lefizetett zenészek kezdik, a fiatalokért felelős államtitkár pedig épp szombaton beszélt arról, hogy a jelenség mögött politikai uszítók és provokátorok állnak.
Mint korábban írtuk, a Fidesz rendre próbálja szétválasztani a szórakozást a politikától, Orbán Viktor tusványosi megszólalása is pont arra mutatott rá, hogy a zene tiszta politika, hiszen irányítja a testet, a gondolatokat, normákat szab, lép át és alkot újra, és elképzelhetővé teszi az elképzelhetetlent.
Az új drogtörvény sok ponton értelmezhetetlen, de az értelmezhetőség valószínűleg nem is volt célja a törvényhozásnak, amely politikai haszonhúzásból szigoríthatta a drogtörvényt. Egy addiktológust és egy büntetőjogi ügyvédet kérdeztünk az új törvényről.
Hajtóvadászatot ígért Heves megye 2-es számú választókerületének fideszes képviselője, aki korábban Gyöngyöspata-ügyben volt a Fidesz arca, és aki felszólalt az ellen, hogy fogyatékossággal élő emberek költözzenek Szilvásváradra.
Horváth László szerint bűntárs az, aki drogokról rappel, és megálljt kell neki parancsolni. Nem ez az első téma, amiben művészeknek vagy civileknek akar megálljt parancsolni.
Horváth László szerinte az online teret elárasztják az olyan tartalmak, amikben a celebek ösztönzik a drogfogyasztást.
A dj azt kiabálta a mikrofonba egy koncertjén, hogy álljál be!
Horváth László, akit Dopeman egy cseppet sem zavar, nem először száll bele a rapperbe, akinek a koncertjein rendszeresen zúg a mocskos Fidesz.
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
Besúgók és provokátorok, koncert közben sose gondolok rátok!
A politikusok örülnek, ha ők fejthetik meg a világot, és nem azok, akiket nem kötnek az államtitkári pozíciók, kínkeservesen megszerzett mandátumok. Annak pedig különösen nem örülnek, ha a zenészek világmegfejtése homlokegyenest szembemegy az övékkel.
„Sokkoló produkció” – írta a kormánymédia az egyáltalán nem sokkoló produkcióról.