Így néz ki egy rendes színpad a koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos szerint

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Tisztelet és érték a színpadon: a mi vidékünkön ezt így szokás” – posztolta a drogügyi kormánybiztos egy igen impozánsan felvirágozott színpadról készült kép kíséretében.

Az avatatlanok természetesen szemrebbenés nélkül pörgetnék tovább a posztot, a vájtfülűek azonban jó eséllyel felkaphatták a fejüket: a lassacskán koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos végre pozitív példával hozakodott elő. A Várszói Gyöngyvirág Citerazenekar jubileumi fellépéséről van szó.

A Várszói Gyöngyvirág Cizerazenekar fellépése.
Forrás: Horváth Laci/Facebook

Horváth Lászlót a drogtörvény szigorítása után nevezték ki drogügyi kormánybiztosnak, hogy legyen az arca az új kormányzati drogháborúnak. Ehhez képest az utóbbi hónapokban Horváth Facebook-ja leginkább egy fideszes koncertkritikus oldalává avanzsált.

Horváth korábban beleállt a füvezésről reppelő Pogány Indulóba, majd felmentette a drogozásról reppelő Dopemant, miután az Orbán Viktorral spanolt, de kiosztotta Bárány Attilát, valamint a Himnuszt ülve, cigizve és hamisan éneklő Ajsa Lunát is.

Miután augusztus elején Pogány Induló a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is feltette a szokásos kérdést, miszerint szívtak-e ma rendesen, a közönség pedig még a „Mocskos Fidesz!”-skandálásba is belekezdett, Horváth újra posztolt. „Azt már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben (…) Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk” – írta.

Forrás

A Mocskos Fidesz Nyarán a Fidesznek meggyűlik a baja a zenekarokkal, Kocsis Máté szerint a skandálásokat nem a fiatalok, hanem lefizetett zenészek kezdik, a fiatalokért felelős államtitkár pedig épp szombaton beszélt arról, hogy a jelenség mögött politikai uszítók és provokátorok állnak.

Mint korábban írtuk, a Fidesz rendre próbálja szétválasztani a szórakozást a politikától, Orbán Viktor tusványosi megszólalása is pont arra mutatott rá, hogy a zene tiszta politika, hiszen irányítja a testet, a gondolatokat, normákat szab, lép át és alkot újra, és elképzelhetővé teszi az elképzelhetetlent.

POLITIKA horváth lászló Várszó koncert drogügyi kormánybiztos
Kapcsolódó cikkek

Bár hivatalosan a kereskedőket akarja büntetni, mégis a fogyasztókat veszi célba az új drogtörvény

Az új drogtörvény sok ponton értelmezhetetlen, de az értelmezhetőség valószínűleg nem is volt célja a törvényhozásnak, amely politikai haszonhúzásból szigoríthatta a drogtörvényt. Egy addiktológust és egy büntetőjogi ügyvédet kérdeztünk az új törvényről.

Bódog Bálint
drog

Horváth László lesz a drogok ellen fellépő kormánybiztos

Hajtóvadászatot ígért Heves megye 2-es számú választókerületének fideszes képviselője, aki korábban Gyöngyöspata-ügyben volt a Fidesz arca, és aki felszólalt az ellen, hogy fogyatékossággal élő emberek költözzenek Szilvásváradra.

Mészáros Juli
POLITIKA

Miről mesél Pogány Induló esete a drogügyi kormánybiztossal?

Horváth László szerint bűntárs az, aki drogokról rappel, és megálljt kell neki parancsolni. Nem ez az első téma, amiben művészeknek vagy civileknek akar megálljt parancsolni.

Bódog Bálint
vélemény

A drogügyi kormánybiztos Pityinger Dopeman (drogdíler) Lászlóról: Amit ma mond, arra érdemes figyelni

Horváth László szerinte az online teret elárasztják az olyan tartalmak, amikben a celebek ösztönzik a drogfogyasztást.

Haász János
belföld

Pogány Induló után most Bárány Attilába állt bele a drogügyi kormánybiztos

A dj azt kiabálta a mikrofonba egy koncertjén, hogy álljál be!

Fődi Kitti
ZENE

„Az értelmes szó nem volt elég, lépni fogunk” – a drogügyi kormánybiztos ismét betámadta Pogány Indulót

Horváth László, akit Dopeman egy cseppet sem zavar, nem először száll bele a rapperbe, akinek a koncertjein rendszeresen zúg a mocskos Fidesz.

Haász János
belföld

Mocskos Fidesz Summer

Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.

Bede Márton
vélemény

A fiatalokért felelős államtitkár szerint a Mocskos Fidesz Summer tudatos politikai uszítók és provokátorok munkája

Besúgók és provokátorok, koncert közben sose gondolok rátok!

Bódog Bálint
POLITIKA

Politizáló színpadok: miért zavarják a Fideszt a zenészek?

A politikusok örülnek, ha ők fejthetik meg a világot, és nem azok, akiket nem kötnek az államtitkári pozíciók, kínkeservesen megszerzett mandátumok. Annak pedig különösen nem örülnek, ha a zenészek világmegfejtése homlokegyenest szembemegy az övékkel.

Bódog Bálint
vélemény

Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból: betámadták, mert ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt

„Sokkoló produkció” – írta a kormánymédia az egyáltalán nem sokkoló produkcióról.

Herczeg Márk
botrány