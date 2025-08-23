Így néz ki egy rendes színpad a koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos szerint

„Tisztelet és érték a színpadon: a mi vidékünkön ezt így szokás” – posztolta a drogügyi kormánybiztos egy igen impozánsan felvirágozott színpadról készült kép kíséretében.

Az avatatlanok természetesen szemrebbenés nélkül pörgetnék tovább a posztot, a vájtfülűek azonban jó eséllyel felkaphatták a fejüket: a lassacskán koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos végre pozitív példával hozakodott elő. A Várszói Gyöngyvirág Citerazenekar jubileumi fellépéséről van szó.

Horváth Lászlót a drogtörvény szigorítása után nevezték ki drogügyi kormánybiztosnak, hogy legyen az arca az új kormányzati drogháborúnak. Ehhez képest az utóbbi hónapokban Horváth Facebook-ja leginkább egy fideszes koncertkritikus oldalává avanzsált.

Horváth korábban beleállt a füvezésről reppelő Pogány Indulóba, majd felmentette a drogozásról reppelő Dopemant, miután az Orbán Viktorral spanolt, de kiosztotta Bárány Attilát, valamint a Himnuszt ülve, cigizve és hamisan éneklő Ajsa Lunát is.

Miután augusztus elején Pogány Induló a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is feltette a szokásos kérdést, miszerint szívtak-e ma rendesen, a közönség pedig még a „Mocskos Fidesz!”-skandálásba is belekezdett, Horváth újra posztolt. „Azt már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben (…) Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk” – írta.

A Mocskos Fidesz Nyarán a Fidesznek meggyűlik a baja a zenekarokkal, Kocsis Máté szerint a skandálásokat nem a fiatalok, hanem lefizetett zenészek kezdik, a fiatalokért felelős államtitkár pedig épp szombaton beszélt arról, hogy a jelenség mögött politikai uszítók és provokátorok állnak.

Mint korábban írtuk, a Fidesz rendre próbálja szétválasztani a szórakozást a politikától, Orbán Viktor tusványosi megszólalása is pont arra mutatott rá, hogy a zene tiszta politika, hiszen irányítja a testet, a gondolatokat, normákat szab, lép át és alkot újra, és elképzelhetővé teszi az elképzelhetetlent.