Már négy tűzoltó halt meg a portugáliai erdőtüzek oltása közben

A portugál erdők egy része hetek óta lángokban áll, mintegy ezernégyszáz tűzoltó dolgozik az oltásukon, közülük eddig négyen vesztették életüket. A negyedik tűzoltó kedden szenvedett súlyos égési sérüléseket Kelet-Portugáliában, és szombaton halt meg a kórházban – írta meg az MTI.

Tűzoltás Portugáliában. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Spanyolországban és Portugáliában az elmúlt hetekben egyre megszokottabbá vált a 40 fokosos hőmérséklet, és többen életüket vesztették az erdőtüzekben. Az egész Európai Unióban eddig több mint egymillió hektárnyi terület lett tűzvészek martaléka idén. Ez a legtöbb, amit mértek, mióta méréseket végeznek az EU-ban. Rekordot döntött Németország, Szlovákia, Spanyolország és Ciprus.

Spanyolországban azóta valamivel könnyebbé vált a küzdelem, enyhült a kánikula, és egyes területeken eső is esett. A helyzet azonban továbbra sem biztató: a hatóságok szerint országszerte még tizenhat helyen ég erdőtűz. Kedd óta német tűzoltók is segítik az oltást Spanyolországban.

Az európai szakértők előzetes becslései szerint több mint négyezer négyzetkilométernyi terület égett le Spanyolországban az év eleje óta, ami több, mint amennyit valaha egy teljes évre vonatkozóan feljegyeztek.