Irán hamarosan ráállhat az orosz gázra

Hamarosan megindulhat az orosz gáz Iránba Azerbajdzsánon keresztül. Kazem Dzsálálí iráni nagykövet a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy bár még tárgyalnak a Gazprommal, de már csak az árról kell megállapodniuk. Áprilisban már megegyeztek arról, hogy a meglévő infrastruktúrán keresztül Azerbajdzsánon keresztül 2025-ben kezdődnek, évi 1,8 milliárd köbméter mennyiségben.

Csakhogy mindkét félnek voltak mostanában konfliktusai Azerbajdzsánnal. Az irániak arra gyanakodtak, hogy az azeriek segítséget nyújtottak Izraelnek az Irán elleni háborúban. De Oroszország és Azerbajdzsán kapcsolatai is megromlottak az utóbbi időben. Ilham Alijev azeri elnök szerint az Azerbaijan Airlines gépét az oroszok lőtték le decemberben. Valamint az oroszok augusztus elején szétlőttek egy azeri olajtározót Ukrajnában.

Hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnök Maszúd Peszeskján iráni miniszterelnökkel tárgyalt Irán atomprogramjáról. A beszélgetés után az iráni miniszterelnök megköszönte Putyinnak, hogy támogatja Teherán „dúsításhoz való jogát”, és kijelentette, hogy Irán „nem törekszik, és soha nem is fog törekedni atomfegyverek gyártására”. (OC-Media/Euractiv)