Amíg a magyar kormány Robert Brovdi kitiltásával van elfoglalva, Európa többi része a kijevi támadásokat ítéli el

Ahogy megírtuk, az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadás során megrongálódott az EU kijevi delegációjának épülete. Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete szerint Oroszország szándékosan célozta az EU-iroda melletti épületet. Az éjszakai támadásokban a British Council kijevi irodája is megrongálódott, az egyik biztonsági őr megsérült, kórházba szállították.

Following last night’s attack on Kyiv, our office has been severely damaged and is closed to visitors until further notice. Sadly, one of our guards was injured and is now in hospital. While responses may be delayed, our work with 🇺🇦 partners in education and culture continues. pic.twitter.com/Zth8Uo0byw — British Council (@uaBritish) August 28, 2025

Míg a magyar kormány a Barátság-kőolajvezeték elleni legutóbbi támadásért felelős ukrán parancsnok, a magyar származású Robert „Magyar” Brovdi kitiltásával van elfoglalva, Európa többi részét az orosz támadás elítélése és az orosz nagykövetek berendelése jellemzi (utóbbi veszély a budapesti orosz nagykövetet nem fenyegeti). Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy „felháborodott” a támadás miatt, amelyről részleteket is közölt: „két rakéta csapódott be 50 méterre a delegációtól, 20 másodpercen belül.” Hozzátette azt is, hogy az EU hamarosan új szankciós csomagot javasol Oroszország ellen, és az unió „előrehaladott munkát végez az orosz befagyasztott vagyonok ügyében, hogy azok hozzájáruljanak Ukrajna védelméhez és újjáépítéséhez.” Von der Leyen egyébként pénteken körútra indul az úgynevezett frontállamokba, azaz az Oroszországgal és Belarusszal határos tagállamokba, hogy biztosítsa őket Európa támogatásáról az orosz agresszióval szemben, és ösztönözze a védelmi kiadások növelését. A körút során Finnországba, Észtországba, Litvániába, Lettországba és Lengyelországba látogat, valamint Bulgáriába és Romániába is elutazik.

Elítélés és berendeléscunami

Emmanuel Macron francia elnök elítélte az orosz terrort és barbárságot. Johann Wadephul német külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy az éjszakai orosz támadások Kijev ellen nem maradhatnak „következmények nélkül” – jelentette a Reuters. Jan Lipavský cseh külügyminiszter is elítélte a támadást, David Lammy brit külügyminiszter pedig a British Council elleni támadás miatt berendelte a londoni orosz nagykövetet.

Lammyhez hasonlóan cselekszik az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas egyeztetett az unió Kijevben szolgáló diplomatáival a tegnap esti orosz támadás után, és hozzátette, hogy az EU „bekéretni készül Brüsszelben az orosz nagykövetet” a támadás elleni tiltakozásul.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint az EU kijevi delegációjának épületében az éjszaka folyamán okozott károk „szándékosak” voltak, és hozzátette, hogy „megdöbbentették” az orosz támadások. De, mint mondta, „az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak megerősíti elszántságunkat, hogy Ukrajna és népe mellett álljunk”.

Az EU védelmi és külügyminiszterei egyébként ma este Koppenhágában találkoznak a holnapi informális ülés előestéjén, amelynek középpontjában az unió következő lépéseinek megvitatása áll Ukrajna ügyében, a napirend egyik fő pontja pedig a biztonsági garanciák kérdése lesz.