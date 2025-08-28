Robert Brovdi kitiltása után az ukrán külügy behívta a magyar nagykövetet, hogy „az ukrajnai magyar kisebbséggel szembeni” diszkrimináció ellen tiltakozzon

Az ukrán külügy beidézte az ukrajnai magyar nagykövetet, miután Magyarország kitiltotta a területéről és a schengeni zónából a Barátság kőolajvezeték megtámadásáért felelős Robert Brovdi ukrán drónparancsnokot – derült ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-posztjából.

Szibiha azt írja, Heizer Antal, a magyar kijevi nagykövet tiltakozó jegyzéket vett át a külügytől. Ebben Ukrajna tiltakozik „az ukrajnai magyar kisebbséggel, különösen a magyar származású védelmezőnkkel szembeni” magyarországi diszkrimináció ellen. „Felszólítjuk Magyarországot, hogy továbbra is tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és folytasson helyette konstruktív párbeszédet, amire Ukrajna továbbra is készen áll” – zárja posztját a külügyminiszter.

Andrij Szibiha Fotó: HENNADII MINCHENKO/NurPhoto via AFP

A Magyar becenévre is hallgató Brovdi kitiltásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nap folyamán azt írta, hogy „újabb kísérletet látunk a magyar tisztviselők részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be, és a folyamatban lévő háború felelősségét Ukrajnára hárítsák”. Az ukrán elnök szerint csak felháborodást válthat ki, „ha Magyarország valóban megtagadta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe Ukrajna egyik katonai parancsnokának”.

A kitiltásra maga Brovdi is reagált csütörtökön: „Miszter »Csontokon Táncoló«, dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását.” Brovdi a kitiltás schengeni övezetről szóló részét kommentálva arról beszélt, a magyarok ne vállaljanak többet, mint amennyit képesek betartani. A korábban állami cégeket vezető, korrupcióval vádolt, majd az ukrán drónhaderőt felépítő Brovdi életútját itt olvashatják.