A Magyarországról kitiltott Robert „Magyar” Brovdi üzent Szijjártónak: „Dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat”

„Miszter »Csontokon Táncoló«, dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását” – egyebek közt ezzel reagált Robert Brovdi ukrán drónparancsnok arra a Szijjártó Péter-bejelentésre, mely szerint kitiltották őt Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban vállalt szerepe miatt.

A videóban a magát ukránnak valló Brovdi arról beszélt, hogy „majd elmegyek az apám hazájába már tiutánatok”. „Elegendő igaz magyar van Magyarországon, és egyszer majd elegük lesz belőletek” – közölte.

A kitiltás schengeni övezetről szóló részét kommentálva arról beszélt, a magyarok ne vállaljanak többet, mint amennyit képesek betartani.

A kárpátaljai magyar származású Brovdi a Magyar Madarai nevű drónos egység vezetőjeként vált ismertté, egy ideje már ő az ukrán fegyveres erőkön belül a teljes haderőnem parancsnoka. Brovdi többek között az Ukrajna hőse kitüntetést is megkapta nemrégiben. Hogy a parancsnoksága alá tartozó egységek hajtották végre a támadásokat a Barátság kőolajvezeték ellen, az ilyen módon is evidens, de ő maga is posztolt erről a közösségi médiában több alkalommal, a magyar nyelvű „ruszkik haza” kitétellel kiegészítve bejegyzéseit. Brovdi szerepéről Takács Márk katonai elemző bővebben is beszélt a 444 műsorában a héten.

A parancsnok szerint a Barátság ügyében a kormány nem Magyarország szuverenitását védi, hanem „a saját mocskos zsebeit tömi” pénzzel. Szerinte az EU által szankcionált orosz olaj vásárlásával a kormány az oroszok „véres” háborúra fordított forrásainak gyarapodásához járul hozzá.

„A kezetek könyékig mélyed az ukránok vérében. Erre emlékezni fogunk. Ez nem politikai állítás, ez csupán egy ukrán állampolgár, egy katona reakciója” – mondta.

Ezt a több platformon – Facebookon, Telegramon, Istagramon – is közzétett ukrán nyelvű bejegyzését is azzal zárta: „Ruszkik haza.”