Zelenszkij reagált parancsnoka kitiltására: „újabb kísérletet látunk a magyar tisztviselők részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be”

Az ukrán elnök közösségi oldalain reagált arra, hogy a magyar kormány a Barátság-kőolajvezeték elleni támadás miatt az ukrán drónhaderőnem magyar származású parancsnokát, Robert „Magyar” Brovdit kitiltotta Magyarországról és az egész schengeni övezetből.

Zelenszkij azt írta:

Most, amikor népünk az egyik legnagyobb léptékű orosz terrorista támadás következményeivel küzd, újabb kísérletet látunk a magyar tisztviselők részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be, és a folyamatban lévő háború felelősségét Ukrajnára hárítsák.

Ukrajnában minden, a világ részéről érkező, tűzszünetre és valódi diplomáciára irányuló javaslatra pozitívan reagáltunk, és az egyetlen, aki elutasította őket, Oroszország volt. Sajnos Magyarország eddig nem reagált tisztességesen Oroszország ilyen magatartására. Még együttérzését sem fejezte ki honfitársaink halála miatt – csak tegnap este Kijevben orosz drónok és rakéták 17 ember, köztük 4 gyermek életét oltották ki.

Mégis minden nap új vádakat hallunk Ukrajna ellen Magyarországról. A magyar tisztviselők odáig mentek, hogy diszkriminálni próbálták az ukrajnai magyar közösség tagjait azért, mert részt vettek államunk és népünk védelmében.

Ha Magyarország valóban megtagadta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe Ukrajna egyik katonai parancsnokának, aki etnikai magyar és ukrán állampolgár, az csak felháborodást kelthet. Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az összes tényt, és ennek megfelelően reagáljon.

Now, as our people are dealing with the consequences of one of the most large-scale Russian terrorist attacks, we see yet another attempt by Hungarian officials to portray black as white and to shift the blame for the ongoing war onto Ukraine.



In Ukraine, we responded positively… pic.twitter.com/hCdg0rHtRJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Címlapkép: Sven Hoppe/AFP