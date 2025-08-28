„Fejezzék be a provokálásunkat” – Szijjártó Péter a szokásos stílusában ment neki a lengyel és az ukrán külügyminiszternek

Folytatódik az ukrán, a lengyel és a magyar külügyminiszter közötti üzengetés Brovdi-ügyben.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Magyar hívójelű Robert Brovdi csütörtök reggeli kitiltására reagálva, a Kijev elleni orosz rakétatámadásra utalva ezt írta Szijjártó Péter bejelentése alá:

„Micsoda szégyentelen dolog ezt posztolni az orosz terrorállam brutális támadása után. Péter, ha az orosz olajvezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország meggyilkolt, ez az erkölcsi hanyatlás. Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Tükörintézkedéseket fogunk tenni.”

Erre a bejegyzésre reagált késő délután Szijjártó Péter:

„Ez nem a mi háborúnk! Nem vagyunk felelősek érte, nem mi indítottuk, nem is vettünk részt benne. Fejezzék be a provokálásunkat és az energiabiztonságunk veszélyeztetését, és ne próbáljanak belerángatni minket az önök háborújába!”

This is not our war! We are not responsible for it, we did not launch it, we have not been participating in it. Stop provoking us, stop risking our energy security, and stop making efforts to drag us into your war! https://t.co/tMuv9bW5JW — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025

Nem sokkal később pedig a Robert Brovdit Lengyelországba meghívó lengyel külügyminiszternek, Radoslaw Sikorskinak válaszolt:

„Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetésének semmi köze nincs Ukrajna szabadságához!”

Endangering Hungary’s energy security has nothing to do with the freedom of Ukraine! https://t.co/TthSh9MfY7 — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025

Nem ez az első Szijjártó-Sikorski szópárbaj az X-en, pár nappal ezelőtt, amikor a magyar külügyminiszter szintén a magyar energiaszuverenitás elleni ukrán támadásokról írt, Sikorski lengyel külügyminiszter kommentelt: „Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, mint amennyire ti velünk” – írta. Erre Szijjártó azzal felelt, hogy a részéről soha nem követné el azt a hibát, hogy a lengyelekre gondoljon, ha szolidaritásról van szó. Sikorski erre csípős komment kíséretében belinkelt egy cikket arról, hogy a kőolajvezeték elleni támadásért bizonyos Robert Brovdi parancsnok volt a felelős.

