A lengyel külügyminiszter meghívta Lengyelországba a Magyarországról kitiltott „bátor magyart”, Robert Brovdit

„Miközben orosz rakéták záporoznak Kijevre, Magyarország kitilt egy bátor magyart, aki mer harcolni Ukrajna szabadságáért” – kommentálta az X-en Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter Szijjártó Péter-bejelentését, miszerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban fontos szerepet vállaló Robert „Magyar” Brovdit kitiltották Magyarországról és a schengeni övezetből.

„Parancsnok, ha pihenésre és kikapcsolódásra vágyna, és Magyarország nem engedi be, kérjük, legyen a vendégünk Lengyelországban” – írta Sikorski csütörtökön.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A kitiltásra Brovdi is reagált csütörtökön: „Miszter »Csontokon Táncoló«, dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását.” Brovdi a kitiltás schengeni övezetről szóló részét kommentálva arról beszélt, a magyarok ne vállaljanak többet, mint amennyit képesek betartani.

Zelenszkij arról posztolt, hogy a kitiltással „újabb kísérletet látunk a magyar tisztviselők részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be, és a folyamatban lévő háború felelősségét Ukrajnára hárítsák”. Az ukrán elnök szerint csak felháborodást válthat ki, „ha Magyarország valóban megtagadta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe Ukrajna egyik katonai parancsnokának”.

A lengyel külügyminiszter múlt hét szombaton keveredett szópárbajba magyar kollégájával a Barátság kőolajvezeték felrobbantásáról szóló posztja alatt. Sikorski akkor azt írta: „Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, mint amennyire ti velünk”. Erre Szijjártó azzal felelt, hogy a részéről soha nem követné el azt a hibát, hogy a lengyelekre gondoljon, ha szolidaritásról van szó. Sikorski ekkor ironikus bravózás kíséretében linkelte be azt a cikket, amely szerint a Magyar becenévre hallgató, kárpátaljai származású Robert Brovdi drónparancsnok volt felelős az orosz olajat Magyarország felé szállító vezeték elleni csapásért.