Lastovo szigetén szpottolták Orbán Viktort a kedvenc nyaralós ingjében

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Úgy tűnik, a saját költségükön vele nyaraló munkatársai nélkül folytatódik a miniszterelnök horvátországi nyaralása. Az Átlátszó egy olvasói fotó alapján írta meg, hogy Orbán Viktort augusztus 27-én Lastovo szigetén, a Caffé Club Magicben járt. (A fotó a linkelt Átlátszó cikkben található.)

Orbán nem először látogatta meg a Korčula szigettől délre fekvő Lastovo szigetét, már 2022-ben is járt itt, akkor nem a kedvenc nyaralós ingében, hanem szakállban fotózkodott Németh Zsolttal.

Fotó: Németh Zsolt/Facebook

Orbán idei horvátországi nyaralása emlékezetesre sikerült, a magángépezős-vitorlázós-dolgozós vakáció kapcsán született anyagaink közül ezt és ezt ajánljuk.

belföld Horvátország Lastovo orbán viktor németh zsolt átlátszó
Kapcsolódó cikkek

Schmidt Máriáék mossák kezeiket: nekik ahhoz semmi közük, hogy Orbán az ő repülőjükkel ment nyaralni

Olyan választ kaptunk a Schmidt–Ungár család cégétől, hogy annak értelmezéséhez a kedves olvasók minden kreativitására szükség lesz.

Urfi Péter
POLITIKA

Magyar Péter képeket posztolt a vitorláson álldogáló-üldögélő Orbán Viktorról

A miniszterelnök nemrég pont arról beszélt, „hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van.”

Németh Dániel, Diószegi-Horváth Nóra
nyaralás

Orbán Viktor dolgozik horvátországi nyaralásán, közölte a vele együtt dolgozó-nyaraló Orbán Balázs

Korábban Magyar Péter posztolt képeket a miniszterelnökről, ahogy egy vitorláson áll, ül.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Orbán magánrepülőzéséről és az orosz hírszerzés Magyar Péter-jelentéséről kérdeztünk a Kormányinfón

Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.

Botos Tamás, Herczeg Márk
video

Egészen szürreális, ahogy megpróbálják kimenekíteni Orbánt a magángépezésből

Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, különben nem beszélnének róla ennyit. A Fidesz gőzerővel hárít, és próbál úgy tenni, mintha Orbán is csak egy sárga kisrepülővel szállt volna fel, ahogy Magyar Péter.

Windisch Judit, Székely Sarolta
POLITIKA