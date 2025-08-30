Lastovo szigetén szpottolták Orbán Viktort a kedvenc nyaralós ingjében

Úgy tűnik, a saját költségükön vele nyaraló munkatársai nélkül folytatódik a miniszterelnök horvátországi nyaralása. Az Átlátszó egy olvasói fotó alapján írta meg, hogy Orbán Viktort augusztus 27-én Lastovo szigetén, a Caffé Club Magicben járt. (A fotó a linkelt Átlátszó cikkben található.)
Orbán nem először látogatta meg a Korčula szigettől délre fekvő Lastovo szigetét, már 2022-ben is járt itt, akkor nem a kedvenc nyaralós ingében, hanem szakállban fotózkodott Németh Zsolttal.
Orbán idei horvátországi nyaralása emlékezetesre sikerült, a magángépezős-vitorlázós-dolgozós vakáció kapcsán született anyagaink közül ezt és ezt ajánljuk.
Olyan választ kaptunk a Schmidt–Ungár család cégétől, hogy annak értelmezéséhez a kedves olvasók minden kreativitására szükség lesz.
A miniszterelnök nemrég pont arról beszélt, „hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van.”
Korábban Magyar Péter posztolt képeket a miniszterelnökről, ahogy egy vitorláson áll, ül.
Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.
Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, különben nem beszélnének róla ennyit. A Fidesz gőzerővel hárít, és próbál úgy tenni, mintha Orbán is csak egy sárga kisrepülővel szállt volna fel, ahogy Magyar Péter.