Schmidt Máriáék mossák kezeiket: nekik ahhoz semmi közük, hogy Orbán az ő repülőjükkel ment nyaralni

Már az előzmények is börleszkbe hajlanak. Magyar Péter kiposztolta, hogy Orbán honvédségi géppel repült nyaralni, mire jöttek Orbán beosztottjai kaján vigyorral, hogy ez nem igaz. És tényleg nem: az Átlátszó le tudta fotózni, hogy Orbánt és csapatát egy luxusgép repítette Horvátországba, amely a Schmidt–Ungár család egyik cégének tulajdona. Tehát azon családé-vállalkozásé, amely masszívan érdekelt olyan közpénzek megszerzésében, amelyek elosztására a reptetett miniszterelnöknek ráhatása lehet.
Ezek után jött az a kör, amikor Gulyás Gergely a kormányinfón komoly arccal előadta, hogy Orbánt a magánnyaralására elkísérte dolgozni három közeli munkatársa, és ezért nem csak Orbánnak, hanem szegény beosztottjainak is ki kellett fizetniük zsebből a magánrepülőzést.
Innen folytatódik a történet azzal, hogy a 444 rákérdezett Schmidt Máriáék cégénél:
Mindenki érzi, hogy kínos lehet a miniszterelnöknek, ha ezekre a kérdésekre válasz érkezik, hiszen az ő imidzse az, hogy fapados géppel utazik. Meg hát az sem nézne ki jól, hovatovább jogi kérdéseket is felvethetne, ha kiderülne: a Schmidt–Ungár-cég kedvezményekkel, ne adj isten, ingyen és bérmentve szállítja azt az embert, aki nagyban képes befolyásolni az üzleti eredményeiket.
A Budapesti Ingatlan Nyrt. válasza mindezen problémákat megoldja, méghozzá azzal az izgalmas ötlettel, hogy
a Schmidt–Ungár-cégnek tulajdonképpen semmi köze ahhoz, hogy Orbán Viktor a gépükkel repült.
Idézem az egész választ:
„A szóban forgó Pilatus PC-12/47E típusú repülőgép a BIF 100%-os leányvállalatának, a Harsánylejtő Kft.-nek a tulajdona. A Harsánylejtő Kft. a repülőgép üzemeltetésére vonatkozóan egy cseh társasággal, az OK AVIATION Wings s.r.o.-val kötött szerződést. E szerint a cseh társaság azon időszakban, amikor a Harsánylejtő Kft. nem használja a repülőgépet, jogosult azt bármely harmadik személy részére bérbe adni. Ezen jogosultságért a cseh cég a Harsánylejtő Kft.-nek havonta bérleti díjat fizet. Az a személy, aki bérli a gépet, minden esetben a cseh társaság részére fizeti a bérleti díjat.
Az előzőekben ismertetett indokokra tekintettel hangsúlyozzuk, hogy a repülőgép az üzemeltetési szerződés szerint a szabad időszakaiban bárki által bérelhető, és azért minden olyan személy, aki nem a Harsánylejtő Kft. üzleti célja érdekében használja, rögzített ellentételezést fizet a cseh társaság részére.
Üdvözlettel,
Budapesti Ingatlan Nyrt.”
Tehát amennyiben Orbán Viktor nem a Harsánylejtő Kft. üzleti céljai érdekében használta a gépet, amit jó okkal feltételezünk, akkor fizetett érte. Ezt sikerült megtudnunk – de a többi kérdésre nem kapunk választ. Miért is kapnánk, a repülőt egy cseh társaság üzemelteti, és Schmidték cégének közleménye nem győzi hangsúlyozni, hogy minderről ők mit sem tudnak.
Lehet, hogy van más megfejtés, de józan paraszti ésszel én ezt a kettőt látom:
Közben írtunk a cseh cégnek, hogy mennyibe kerül egy ilyen út, ha válaszolnak, közöljük.
Orbán Viktor a jelek szerint azonban nemcsak nyaral, dolgozik is. Estére össze is rakták a győzelmi tervet.
Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.
Ez a kép mindennél jobban mutatja, mekkora bajban van a NER – kommentálta a képet az azt közzétevő Hadházy Ákos.
Ungár Anna cége az állammal is szokott üzletelni.