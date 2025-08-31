Orbán szerint az ellenfelei hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról hazudoznak, de mindig lebuknak, Magyar Péter szerint a két Orbán mindenkit hülyének néz

Körlevéllel jelentkezett a Digitális Polgári Körök tagjainak Orbán Viktor kormányfő vasárnap, az írást a kormányközeli Index „szerezte meg” és szemlézte.

A levélben azt írta a kormányfő, hogy „ellenfeleinknek csak a hazugság maradt: naponta hazudoznak hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról. Már a hihetőség látszatára sem adnak. Hazugságaik még a másnapot sem érik meg. Köszönet a libsi álhíreket sorra lelegelő Zebráinknak!”

Magyar erre azzal vágott vissza a Facebookon, hogy „Orbán Viktor odáig süllyedt, hogy már Gyurcsány Ferencet dicséri és akkor is hazudik, amikor kérdez.”

Szerinte kontroll nélküli luxizás, káosz, fejetlenség és kapkodás jellemzi most Orbán Viktor legszűkebb körét, és Orbánnak akkor sikerült írnia nem létező luxusról, miután „a hatvanpusztai 20 milliárdos uradalmi birtokáról az oligarchái magánrepülőjén megérkezett a NER jacht találkozóra az Adriára”.

A két Orbán mindenkit hülyének néz, írta Magyar a kormányfőre és apjára, Hatvanpuszta tulajára utalva.

„Ti kinek hisztek? A saját szemeteknek, vagy az épp az Adrián luxizó miniszterelnöknek, vagy az orosz propagandaiskolán nevelkedő Orbán Balázsnak?”, teszi fel a kérdést Magyar.

Barátság, nyárnyerés, Gyurcsány

A levélben Orbán ír arról is, hogy az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket, de „Szijjártó Péter helyre tette őket. Jobb lenne még időben észhez térni!”.

A kormányfő a csoporttagok figyelmébe ajánlotta a Nézőpont szerdai kutatását („kutatását”) is, ami szerint „a Fidesz nyerte a nyarat”.

Orbán a Tisza Pártnak tulajdonított állítólagos levél állítólagos tartalmán is rugózik. Emlékezetes: kedden az Index közzétett egy dokumentumot, amely szerint a Tisza többkulcsos adó bevezetését tervezi, ami a nagyobb keresetűeknél adóemelést jelentene. A Tisza azt állítja, mindez hazugság, a levél hamisítvány, és a héten erre reagálva be is mutatták az adóprogramjukat. A Fidesz azonban azóta is óriási tempóban nyomatja az állítólagos tiszás adóemelést, a fideszes Mandiner pedig közzétett egy 40 másodperces, vágott felvételt, ami szerintük szintén ezt támasztja alá. Ezen Tarr Zoltán valamiről azt mondja, hogy nem lehet beszélgetni róla, választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Orbán azt írta vasárnap a DPK-soknak hogy „Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet arról, hogyan verték át az embereket. A tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket”.