ÉLŐ: Ki nyerte a nyarat?

Véget ért a nyár, kezdődik az utolsó politikai szezon a 2022 óta tartó kormányzati ciklusban. Érzékelhetően megingott a NER, megváltozott a közhangulat az országban, de távolról sem ért véget a rendszer. Sikerült-e Orbánnak megállítania a Fidesz tavaszi mélyrepülését? Hatásos volt-e Magyar Péter országjárása? A 444 stúdiójában élőben elemezzük a sorsfordítónak ígérkező választási kampány epizódjait – elsőként a mögöttünk hagyott nyári szezont. Rényi Pál Dániel és Ács Dániel jelentkeznek a 444 szerkesztőségéből.