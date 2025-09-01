Az állam-, és kormányfők csoportképével és Hszi Csin-ping kínai pártelnök beszédével elstartolt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozója a kínai Tiencsinben (aminek már a felvezetése is látványosra sikeredett).

Az SCO-t Kína, Oroszország és négy közép-ázsiai ország hozta létre 2001-ben, hogy ellensúlyozza a NATO-hoz hasonló nyugati szövetségek befolyását. Az idei találkozó a szervezet megalakulása óta a legnagyobb.



Fotó: VLADIMIR SMIRNOV/AFP

A csúcstalálkozón összesen 20 állam-, és kormányfő vesz részt, de a nemzetközi megfigyelőket különösen az indiai miniszterelnök, Narendra Modi és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, valamint Hszi találkozói érdeklik majd.

Vlagyimir Putyin orosz, Hszi Csin-Ping kínai és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök balra, Narendra Modi indiai miniszterelnök jobbra. Fotó: KREMLIN PRESS SERVICE/Anadolu via AFP

A kínai államelnök már tegnap egyenként leült a vendégeivel, ezt ma további bilaterális találkozók követik.

Hszi és Modi találkozóján a pártelnök arról beszélt, a két ország barátsága, „a sárkány és az elefánt közös tánca” a helyes út.

Indiának és Kínának határviták terhelik a kapcsolatát, de miután Donald Trump amerikai elnök nemrég súlyos vámokkal fenyegette meg az indiaiakat, Modi tett egy nagy lépést Hszi és Putyin felé.

Tiencsinben Modi és Putyin is tárgyalnak majd, de az orosz elnök napirendjén van egy Recep Tayyip Erdogan török és Maszúd Peszeskján iráni elnökkel való találkozó, és leül a szintén jelenlévő Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is.

Kitörő hangulatban. Fotó: PRESS INFORMATION BUREAU (PIB)/Anadolu via AFP

Az együttes csúcson alapvetően kereskedelmi kérdésekről lesz szó, de az egész találkozó remek alkalom a vendéglátó kínaiaknak, hogy a külpolitikai befolyásukat tovább emeljék, és a partnereikkel egységesen lépjenek fel az Egyesült Államokkal és a Nyugattal szemben. (via ORF, Bloomberg)