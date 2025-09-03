A BKV-buszok 76 százalékánál talált problémát a kormányhivatal

Augusztusban több BKV-busz is kigyulladt Budapesten. Ekkor Budapest Főváros Kormányhivatala szúrópróba szerű ellenőrzést tartott a BKV budapesti buszainál, ami „aggasztó és veszélyes” hiányosságokat tárt fel. A legjellemzőbb problémák a tűzveszélyes olajszivárgás, az elégtelen fékhatás, valamint a rossz állapotú gumiabroncsok.

A vizsgálat során az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28 százaléknál azonnali javítást rendeltek el. A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

A kormányhivatal szerdai közleménye azt írja, hogy az augusztusi eredmények után átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedően.

Kiégett BKV-busz a József nádor térnél 2025. augusztus 13-án. Fotó: Nagy Attila Károly

A vizsgálatok pedig súlyos hiányosságokat tártak fel. „A buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak. A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség” – írják, hozzátéve, hogy a vizsgálat folytatódik.

A kormányhivatal augusztusi vizsgálatával párhuzamosan a BKV is elvégzett egy ellenőrzést, ennek eredményeit a legújabb ellenőrzésre válaszul ismét közzé tették. A BKV szerint Budapesten csak biztonságos busz közlekedik, és az összes járművet rendszeresen ellenőrzik. Az augusztusi vizsgálat során „Egyik autóbuszán sem talált az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát a BKV” – áll a közleményben. Szerintük a feltárt „kisebb hibák” – olajszennyeződés, folyadékszivárgás, kábelkopás – „a járművek magas életkorára vezethetőek vissza”. Azt írják, az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év, de a BKV buszflottája átlagosan 12,8 éves, 200 busz pedig 20 évesnél is régebbi. Azt elismerik, hogy a kormányhivatal által feltárt hibák valósak, ezek kijavításán folyamatosan dolgoznak.

Múlt héten Karácsony Gergely főpolgármester is megosztotta a BKV-vizsgálat eredményeit, ő – miután a kormánysajtó a kigyulladt buszokkal támadta – azt emelte ki, hogy „Karácsony alatt” kevesebb tűzeset történt, mint korábban.