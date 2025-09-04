Zelenszkij szerint a területi engedmények csak újabb orosz támadásokhoz vezetnének

„Ha Ukrajna bármilyen területet feladna, Vlagyimir Putyin az elfoglalt régiókat ugródeszkaként használná Európa megtámadására, amennyiben az gyengének bizonyul” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia Le Point napilapnak.
Az Ukrajinszka Pravda szemléje szerint Zelenszkij emlékeztetetett arra, hogy Putyin a Krímet is azért foglalta el, hogy kiindulópont legyen a dél bekerítéséhez, 2014-ben pedig Kelet-Ukrajna egy részét szállta meg, hogy előkészítse a teljes megszállást. „Ha holnap elhagynánk a Donbaszt – ami nem fog megtörténni –, Putyin előtt óriási terület nyílna meg a másfél milliós Harkiv mellett. Ezután könnyedén elfoglalhatná Dnyipro ipari központot, ami új lehetőségeket nyitna számára” – mondta.
Zelenszkij szerint az európaiaknak tágabb perspektívában kell gondolkodniuk: el kell képzelniük, mi történt volna, ha Putyin eredeti terve – egész Ukrajna megszállása – sikerül. „Ha Putyin elfoglalta volna az egész országot, azt is ugródeszkaként használta volna. Hogy megteszi-e, vagy sem, attól függ, mennyire erős Európa. Ha erős, aligha tesz bármit. Ha gyenge, szenvedni fog az orosz agressziótól” – mondta.
Arról is beszélt, hogy Moszkva és Párizs kevesebb mint 3000 kilométerre van egymástól, miközben az orosz rakéták hatótávolsága már ma is 2500 kilométer.„Nekünk is vannak 3000 kilométeres hatótávolságú rakétáink. A háború felgyorsítja a technológiai fejlődést – nemcsak nálunk, hanem Oroszországban is. Két éven belül mindkét félnek lesz 5000 kilométeres rakétája. A tenger sem véd meg senkit, az óceán sem. Ezek a fegyverek alig különböznek a nukleáris hordozórendszerektől” – figyelmeztetett.
„Ha Ukrajna nem tart ki, a határ Lengyelország vagy akár Németország lesz. Európa egyszer már volt így kettéosztva: Nyugat-Németország keleti határa jelentette a nyugati világ határát. Ma minden rajtunk múlik, hogy meddig engedjük az orosz terjeszkedést” – mondta. Az ukrán elnök szerint elképzelhető egy „dél-koreai forgatókönyv” is: bár a koreai háborút nem zárta békeszerződés, az ország mégis fejlődni tudott. Hasonló modell szerinte Ukrajnában is megvalósulhat.
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán „nem zárta ki” a közvetlen tárgyalásokat Ukrajna elnökével, de kétségbe vonta, hogy egy ilyen találkozó előnyös lenne. „Ha Zelenszkij hajlandó, jöjjön Moszkvába, és létrejön a találkozó” – mondta Putyin.
Putyin szerint „lehetséges megegyezni elfogadható módon az ukrajnai háború befejezésére”, de ha a tűzszüneti tárgyalások kudarcba fulladnak, „mindent erőszakkal kell megoldani” – közölte az orosz elnök.