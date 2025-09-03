Putyin ismét Moszkvába hívta Zelenszkijt, bár nem hiszi, hogy lenne értelme egy ilyen találkozónak

Moszkvában tartott sajtótájékoztatóján Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy „nem zárja ki” a közvetlen tárgyalásokat Ukrajna elnökével, de kétségbe vonta, hogy egy találkozó előnyös lenne-e. „Ha Zelenszkij hajlandó, jöjjön Moszkvába, és létrejön a találkozó” – mondta az elnök a Meduza tudósítása alapján.

Putyin szerint „lehetséges megegyezni elfogadható módon az ukrajnai háború befejezésére”, „különösen mivel látjuk a jelenlegi amerikai kormány hozzáállását, halljuk a megoldás keresésére irányuló felhívásokat, és látjuk a fényt az alagút végén”. De ha a tűzszüneti tárgyalások kudarcba fulladnak, „mindent erőszakkal kell megoldani” – mondta az orosz elnök.

Putyin ugyanakkor azt állította, hogy Oroszország soha nem ellenezte Ukrajna EU-csatlakozásának gondolatát, az ország Ukrajna NATO-tagságát viszont igen. Elutasította azt az elképzelést is, hogy Ukrajna területet adjon biztonsági garanciákért, mondván, hogy Oroszország „soha nem tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról területért cserébe”.

Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Az elnök arra is reagált, hogy Friedrich Merz német kancellár háborús bűnösnek nevezte. „Úgy gondolom, hogy Merz nyilatkozata egy sikertelen kísérlet arra, hogy áthárítsa a felelősséget az Ukrajnában zajló tragédiáért” – mondta Putyin.

Putyin elismerte, hogy arról beszélgetett Hszi Csin-ping kínai vezetővel, hogy egy 70 éves ember még gyerek, és folyamatos szervátültetésekkel akár örökké is lehet élni.

Összességében Putyin sikeresnek minősítette négy napos kínai látogatását, megjegyezve, hogy tárgyalásokon és informális keretek között is sikerült megbeszéléseket folytatnia más államfőkkel. Elmondta, hogy a Power of Siberia-2 gázvezeték, amelynek építéséről Moszkva és Peking jogilag kötelező erejű megállapodást írt alá, mindkét ország számára előnyös lesz. Hozzátette, hogy a gázvezetéken keresztül szállított gáz ára piaci alapú lesz, és hogy Oroszország végül évi több mint száz milliárd köbméter gázt tervez szállítani Kínának.