Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter, elemzők szerint csalidrónok hatolhattak be Lengyelországba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról posztolt az X-en, hogy a Lengyelország légterét megsértő orosz drónok miatt tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Mark Rutte NATO-főtitkárral, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnökökkel. Zelenszkij szerint „közös légvédelmi rendszert kell kidolgoznunk, amely közös, hatékony légi pajzsot jelent Európa felett”.

Korábban a NATO főtitkára, Mark Rutte arról beszélt, hogy a szövetség légvédelmi erői sikeresen reagáltak a légtérsértésre. „Légvédelmi rendszereink működésbe léptek, és a lengyel F-16-osok, a holland F-35-ösök, az olasz AWACS-gépek, a német Patriotok, valamint a NATO tanker- és szállítókapacitás közös fellépésének köszönhetően megvédtük a szövetség területét” – mondta.

Donald Tusk pedig azt mondta, Lengyelország konkrét felajánlásokat kapott a légvédelme megerősítésére az európai partnereitől. (via MTI)