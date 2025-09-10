Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter, elemzők szerint csalidrónok hatolhattak be Lengyelországba
Link másolása
Facebook
X (Twitter)
Tumblr
LinkedIn
Keddről szerdára virradó éjjel Oroszország nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Ukrajna ellen, összesen 415 támadó drónt és 43 rakétát vezettek be, ezek közül több az ország nyugati részén fekvő Lviv régiót is elérte. A támadás során több drón is belépett a lengyel légtérbe, amik közül néhányat lelőttek.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint 19 drón repült be az országba, ezek közül eddig 16 roncsait találták meg. A lezuhanó roncsok miatt egy ház megsérült Wyrykiben, a fehérorosz határtól néhány kilométerre.
Ursula von der Leyen szerint Európa harcban áll, a tét a szabadságunk és a függetlenségünk.
19
poszt
Legújabbak elöl
Régiek elöl
16 drónt találtak meg eddig
A lengyel belügyminisztérium friss közleménye szerint 16 drón roncsát találták meg eddig a hatóságok. Donald Tusk miniszterelnök reggel azt mondta, összesen 19 orosz drón hatolt be az ország légterébe ma hajnalban. (BBC)
Zelenszkij szerint közös légvédelem kell, Rutte szerint jól vizsgázott a NATO
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról posztolt az X-en, hogy a Lengyelország légterét megsértő orosz drónok miatt tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Mark Rutte NATO-főtitkárral, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnökökkel. Zelenszkij szerint „közös légvédelmi rendszert kell kidolgoznunk, amely közös, hatékony légi pajzsot jelent Európa felett”.
Korábban a NATO főtitkára, Mark Rutte arról beszélt, hogy a szövetség légvédelmi erői sikeresen reagáltak a légtérsértésre. „Légvédelmi rendszereink működésbe léptek, és a lengyel F-16-osok, a holland F-35-ösök, az olasz AWACS-gépek, a német Patriotok, valamint a NATO tanker- és szállítókapacitás közös fellépésének köszönhetően megvédtük a szövetség területét” – mondta.
Donald Tusk pedig azt mondta, Lengyelország konkrét felajánlásokat kapott a légvédelme megerősítésére az európai partnereitől. (via MTI)
„Mi van azzal, hogy Oroszország megsérti a lengyel légteret drónokkal? Indulunk!” – szó szerinti fordításban ez volna az Egyesült Államok elnökének első reakciója a mai nap történéseire. Szívesen segítenék ennek az üzenetnek az értelmezésében, de teljesen tanácstalan vagyok, és ahogy látom egyelőre mindenki más is az.
Korábban a Fehér Ház megerősítette, hogy Trump nemsokára telefonál majd Karol Nawrocki nemrég beiktatott lengyel elnökkel. Hátha azután többet fogunk tudni.
Nem, Viktor – írta a lengyel külügyminiszter Orbán posztja alá
Orbán Viktor X-oldalán nem sokkal dél előtt jelent meg egy közlemény arról, hogy Magyarország szolidáris Lengyelországgal, ami a „drónos incidenst” illeti, Lengyelország területi integritásának megsértése pedig elfogadhatatlan.
Ezután a miniszterelnök közleménye kitért arra, hogy éppen ez az eset bizonyítja, hogy „az orosz-ukrán háborúban a béke mellett kiálló politikánk ésszerű és racionális”, és hogy támogatjuk Donald Trumpnak a béke elérése érdekében tett erőfeszítéseit (Trump X-fiókja meg is volt jelölve a posztban).
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter erre a posztra reagálva írta azt, hogy az incidens épp azt bizonyítja, itt az ideje elítélni az orosz agressziót. Ezután felsorolt három kérést a miniszterelnöknek címezve: ne blokkolja tovább az EU védelmi alapjainak kifizetését, hagyja jóvá az agresszorral szembeni szigorúbb szankciókat, és vonja vissza a vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről.
A lengyel-magyar diplomáciai viszony újabb és újabb mélypontokat ért el az elmúlt hetekben. A Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadások után Sikorski megüzente Szijjártó magyar külügyminiszternek, hogy „Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, mint amennyire ti velünk”, aztán meghívta Lengyelországba a Magyarországról kitiltott „bátor magyart”, Robert Brovdit, aki a támadásokat levezényelte. A legutóbbi odaszúrásra Szijjártó egy általános iskolás tesiórás hasonlattal szólt vissza.
Elemzők szerint Gerbera típusú, csaliként használt drónok hatolhattak be Lengyelországba
Három, a BBC által megkeresett elemző azonosította a Lengyelország keleti részén található Czosnówka falu közelében, egy mezőn felfedezett, nagyrészt épen maradt drónt: szerintük az egy Gerbera típusú eszköz, ami egy olcsó, többcélú pilóta nélküli légi jármű (UAV), amit Oroszország széles körben használ csaliként, hogy elterelje a légvédelmi rendszerek figyelmét Ukrajna elleni nagyszabású támadások során. A lengyel tisztviselők reggel közölték, hogy az éjszaka folyamán 19 orosz drón hatolt be az ország légterébe.
Justin Crump, a Sibylline nevű kockázatelemző és hírszerzési vállalat vezérigazgatója szerint a Gerbera „olcsó módja annak, hogy növeljék más drónok képességeit”. Azt mondta, Moszkva rendszerint a Sahed/Geran–2 drónokkal együtt alkalmazza, amikor ukrán csapatok és városok elleni támadásokat indít.
Justin Bronk, a Royal United Services Institute (RUSI) elemzője a BBC-nek azt mondta, a drónok nagyrészt épen maradtak, mivel valószínűleg kifogyott az üzemanyaguk, miután jelentős távolságot tettek meg, nem pedig a lengyel légvédelem vagy NATO-vadászgépek lőtték le őket.
Mindkét elemző szerint a behatolás mértéke szinte bizonyosan szándékos orosz lépésre utal.
Crump úgy véli, Moszkva célja az lehetett, hogy „felderítse a NATO vagy a lengyel légvédelem gyenge pontjait”, vagy „információt szerezzen” arról, hogyan reagálnak az európai hatalmak a lengyel légtér megsértésére. „Az, hogy ezek a változatok valószínűleg nem hordoztak robbanófejet – miközben külsőleg pontosan úgy néznek ki, mint a veszélyesebb és halálosabb támadó drónok –, lehetőséget ad Oroszországnak arra, hogy kisebbítse a történtek jelentőségét, és összezavarja a válaszunkat” – tette hozzá Crump.
A lengyel védelmi minisztérium szerint az orosz drónok közvetlen fenyegetést jelentettek
A lengyel védelmi minisztérium szerda délutáni közleménye szerint „drónok többször is megsértették a lengyel légteret, ami közvetlen fenyegetést jelentett”. A minisztérium szerint a lengyel légtér biztonságának biztosítása érdekében a lengyel hadsereg parancsnoka „minden szükséges eljárást elindított”, és a drónokat „megelőző jelleggel” lelőtték. Hozzátették, hogy a lengyel légierő „rendszeresen részt vett a lengyel légtér biztosítását célzó missziókban” az Ukrajnában folyó orosz légitámadások alatt.
A drónok lelövéséről Mark Rutte, NATO-főtitkár azt mondta, hogy a műveletben a lengyel F-16-os vadászgépek mellett részt vettek holland F–35-ösök, egy olasz légierőhöz tartozó AWACS típusú repülőgép (repülő radar), valamint német Patriot rakétarendszere. (BBC/Wyborcza)
Orbánt úgy tájékoztatták, hogy minden valószínűség szerint OROSZ drónok sértették meg Lengyelország légterét
A miniszterelnök közzétett egy rövid videót a szerdai kormányülésenek arról a részéről, amikor a Orbán Viktor felteszi a kérdést, hogy ezek orosz drónok voltak-e, mire a referáló megerősíti, hogy „ezek minden valószínűség szerint orosz drónok voltak”. Ennek ellenére a miniszterelnök délelőtti közleményében már nem szerepelt az orosz szó, és a kormányülésen is a szavak között lavírozva beszélt arról, hogy „idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba így vagy úgy, akárhogyan is történt”. Szerinte a lényeg az, hogy mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk. „Lengyelország területe, légtere sérthetetlen. A lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak.”
Az orosz Védelmi Minisztérium tagadja, hogy lengyel célpontok támadását tervezték volna
Az orosz Védelmi Minisztérium azt állítja, hogy Lengyelország területén semmilyen célpont megtámadását nem tervezték. Egyébként szerintük azoknak a drónoknak a hatótávolsága, amik állítólag átrepültek a lengyel határon, nem haladja meg a 700 kilométert. (Igaz, azok a lengyel települések, ahol eddig drónmaradványokat találtak, többnyire 700 kilométernél rövidebb távolságra vannak az orosz határtól.) Hozzátették, hogy az orosz Védelmi Minisztérium hozzátette, hogy kész konzultációkat folytatni a lengyel katonai vezetéssel.
Donald Tusl lengyel miniszterelnök az incidens után arról beszélt, hogy ez a provokáció összehasonlíthatatlanul veszélyesebb Lengyelország szempontjából, mint a korábbiak. „Ez egy konfrontáció, amelyet Oroszország az egész szabad világnak üzent hadüzenetként, és ennek végre minden kivétel nélkül mindenkiben tudatosulnia kell.” (Interfax)
Érkeznek a képek a munkálkodó lengyel hatóságokról, miután hét drón és egy azonosítatlan tárgy maradványait találták meg Lengyelországban. Ezen a videóból származó állóképen egy lengyel rendőrtiszt áll egy drón darabjai mellett, miután orosz drónok megsértették a lengyel légteret egy Ukrajna elleni támadás során, és a drónok közül néhányat Lengyelország lelőtt Czesnikiben, a Lublini vajdaságban:
A lakosságot arra kérik, hogy ne közelítsék meg a roncsokat, amikre rábukkannak, hanem jelentsék azokat a mentőszolgálatoknak. (BBC)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán jelentéseket közölt a Lengyelország légterét megsértő drónokról. Az X-en azt írta, hogy a drónok a mozgása, a támadási iránya nem a véletlen műve volt.
„Korábban is előfordultak esetek, amikor egy-egy orosz drón átrepült a határon, és kis távolságot tett meg a szomszédos országokban. Ezúttal azonban sokkal nagyobb léptékű és szándékos célbavételt rögzítünk.”
Közölte, hogy Ukrajna kész minden rendelkezésre álló adatot átadni Lengyelországnak ezzel az orosz támadással kapcsolatban. Valamint készen állnak arra is, hogy segítsék Lengyelországot egy hatékony figyelmeztető és védelmi rendszer kiépítésében. „Nyilvánvaló, hogy az orosz agresszió minden független államra veszélyt jelent a régiónkban, ezért csak közös és összehangolt fellépés garantálhat megbízható biztonságot.” Emlékeztetett, hogy Ukrajna már régóta javasolja partnereinek egy közös légvédelmi rendszer létrehozását.
Majd a Légierő parancsnokságának jelentése alapján arról is írt, hogy az éjszaka folyamán az ukrán erők a megfelelő csatornákon keresztül tájékoztatták a lengyeleket az orosz drónok mozgásáról. Kijevi idő szerint körülbelül 00:50-kor rögzítették egy orosz drón első átlépését az ukrán–lengyel államhatáron. Az éjszaka folyamán Lengyelország területére behatoló orosz drónok közül legalább kettő a fehérorosz légteret használta. A jelentés alapján legalább több tucat orosz drón mozgott Ukrajna és Fehéroroszország határa mentén, valamint Nyugat-Ukrajna régiói felett.
Hozzátette, hogy az ukrán légierő Ukrajna felett több mint 380 különböző típusú orosz drónt semmisített meg. Ezek közül legalább 250 iráni gyártmányú Shahed volt. (X)
Mark Rutte: Hollandia, Olaszország és Németország is részt vett az orosz drónok lelövésében
Oroszország lengyelországi légtérsértése „felelőtlen viselkedés”, függetlenül attól, hogy szándékos volt-e vagy sem – állítja Mark Rutte. A nyilatkozatában azt írja, a NATO-szövetségesek teljes szolidaritásukat fejezték ki Lengyelországgal. A teljes körű értékelés folyamatban van – írja a NATO főtitkára. Rutte szerint több NATO-szövetséges is részt vett az orosz drónok lelövésében, köztük Hollandia, Olaszország, Lengyelország és Németország. (BBC)
A Tisza Párt elnöke nehezményezi, hogy Orbán Viktor reakciójában egy szóval sem említette, hogy orosz drónokról volt szó, a Minszkből nyilatkozó Szijjártó Péter pedig azt nem említette, hogy az orosz drónok Fehéroroszországon keresztül érték el Lengyelországot.
„A magyar nép kiáll Lengyelország mellett és szolidárisak vagyunk a lengyel barátainkkal az eddigi legsúlyosabb orosz provokáció kapcsán. Ahogy már többször elmondtuk, a TISZA-kormány miniszterelnökének első útja Varsóba vezet majd” - írta Magyar.
Riadó! Magyarországot le akarják választani az orosz olajról!
Szijjártó Péter a leghatározottabban elutasította azokat az erőszakos törekvéseket, amelyekkel arra próbálják rábírni a magyar kormányt, hogy az ország energiabiztonságát semmibe véve, szakadjon le az orosz energiahordozókról - idézi az MTI tudósítása a baráti Fehéroroszágban tárgyaló külügyminisztert. „Aki nem veszi figyelembe a földrajzi és infrastrukturális valóságot, az egész egyszerűen ki akarja nyírni a magyar energiaellátás biztonságát. Aki nem veszi figyelembe a fizikai, a földrajzi és az infrastrukturális valóságot, az azt akarja, hogy Magyarországot és a magyar gazdaságot ne tudjuk működtetni, ne legyen benzin, ne legyen fűtés, ne legyen meleg víz” - sorolta Szijjártó, nem kibontva az igazság minden részletét. A többi európai országnak ugyanis célja az orosz energiafüggőség csökkentése és megszüntetése, amely Magyarországon is megoldható lenne.
Az oroszok tagadják, hogy az ő drónjaik sértették volna meg Lengyelország légterét
Oroszország „megalapozatlannak” nevezte a lengyel álláspontot, miszerint Oroszország felelős a Lengyelország légterét megsértő drónok ügyében. Andrij Ordash, Oroszország lengyelországi ideiglenes ügyvivője arra hivtakozott, hogy a lengyel hatóságok nem mutattak be semmilyen bizonyítékot arra, hogy a lelőtt drónok orosz eredetűek lennének. „A vádakat megalapozatlannak tartjuk. Semmilyen bizonyítékot nem mutattak be arra, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének. Az előző hasonló esetek tapasztalatai alapján nem számítunk arra, hogy a lengyelek bármiféle bizonyítékot fognak bemutatni” – mondta az orosz ügyvivő. A diplomata szerint „Oroszországnak abszolút nem áll érdekében semmiféle eszkaláció Lengyelországgal”. Szerinte Moszkvában nem számítanak arra, hogy „a lengyel hatóságok oroszellenes hévükben meghallják” az orosz fél álláspontját. Ugyanakkor Putyin szóvivője, Dmitrij Peszkov nem kommentálta az incidenst, a kérdéseket a Védelmi Minisztériumhoz irányította. (Kommersant/TASZSZ)