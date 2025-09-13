Borízű hang #237 [hosszú]: Tiltsák be a magángépes vébéselejtezőket, a varázstalanodást és a savállóságot!

Zajos szakmai és közönsikert megelőzően illetve részben átfedve ezúttal élő podcastfelvételre került sor alig egy köpésnyire a 444 szerkesztőségétől, a 6szín színpadán. A szépszámú közönség ezúttal is zsúfolásig megtelt, „még a csilláron is lógtak”. A Borízű hang három Humor Haroldja szinte már megszokott módon feledhetetlen estét biztosított az arra fogékonyaknak.
Az alábbiakban a helyszínen készült helyszíni fölvételt hallgathatják/nézhetik.
01:34 A hét legkomolyabb témája: Orbán Viktor repül. Össze-vissza beszélnek! Mije van Orbánnak, ami nem közpénz?
06:56 Harry Potter és Orbán Viktor karrierjének hasonlóságai és különbségei. Kontrariánus tétel a varázstalanodásról és a savállásról. Haver, téged megsemmisítettek!
10:42 Hogy beszélt Orbán a haverok előtt Trumpról? És Trump Orbánról?
13:23 Mit nem szabad hozni Kolumbiából? Sztrájkoló drogkereső kutyák.
18:03 Frakk, az LMBTQ macskák réme.
22:26 Most már tényleg a Nélküled a himnusz. Sörösdoboz-szépirodalom. Tusfürdő-szépirodalom. Elvitték a rostokló Twingót.
28:40 Mit jelez, hogy már megint Larry Ellison a leggazdagabb?
31:45 Hallgatói kérdés: Hogy lehet ezt ép ésszel kibírni?
39:16 Hallgatói kérdés: Ki álljon még át Szoboszlain kívül?
42:08 Hallgatói kérdés: Magyar Péter kiiktatása.
42:42 Hallgatói kérdés: Uj Péter szavazata, csak hogy igaza legyen.
45:44 Hallgatói kérdés: Orbán vs. Nem Orbán vs. Kelet vs. Nyugat.
50:00 Hallgatói kérdés: Mi jót tett a Fidesz?
54:08 Hallgatói kérdés: Hogy lehet valaki a 444 újságírója?
57:02 Hallgatói kérdés: Miért nincs ebben a műsorban profi?
60:29 Hallgatói kérdés: Szeretitek ti egymást egyáltalán?
62:30 Hallgatói kérdés: Legnagyobb szakmai kudarc?
64:53 Hallgatói kérdés: Mi ez az urizálás?
70:22 Hallgatói kérdés: Mit vegyek fel?
72:16 Hallgatói kérdés: Winkler eladta a HD-t?
73:40 Hallgatói kérdés: Valter indul a Touron?
73:56 Hallgatói kérdés: Kajaszemét.
74:40 Hallgatói kérdés: 444-es sör.
76:03 Hallgatói kérdés: Színes könnyítési paletta.