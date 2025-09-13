Borízű hang #237 [hosszú]: Tiltsák be a magángépes vébéselejtezőket, a varázstalanodást és a savállóságot!

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Zajos szakmai és közönsikert megelőzően illetve részben átfedve ezúttal élő podcastfelvételre került sor alig egy köpésnyire a 444 szerkesztőségétől, a 6szín színpadán. A szépszámú közönség ezúttal is zsúfolásig megtelt, „még a csilláron is lógtak”. A Borízű hang három Humor Haroldja szinte már megszokott módon feledhetetlen estét biztosított az arra fogékonyaknak.

Hárman, mint a humorosok. Fotó: 444

Az alábbiakban a helyszínen készült helyszíni fölvételt hallgathatják/nézhetik.

A magas színvonalú, intellektuális humor értő fülekre talált. Fotó: 444

01:34 A hét legkomolyabb témája: Orbán Viktor repül. Össze-vissza beszélnek! Mije van Orbánnak, ami nem közpénz?

06:56 Harry Potter és Orbán Viktor karrierjének hasonlóságai és különbségei. Kontrariánus tétel a varázstalanodásról és a savállásról. Haver, téged megsemmisítettek!

10:42 Hogy beszélt Orbán a haverok előtt Trumpról? És Trump Orbánról?

13:23 Mit nem szabad hozni Kolumbiából? Sztrájkoló drogkereső kutyák.

18:03 Frakk, az LMBTQ macskák réme.

22:26 Most már tényleg a Nélküled a himnusz. Sörösdoboz-szépirodalom. Tusfürdő-szépirodalom. Elvitték a rostokló Twingót.

28:40 Mit jelez, hogy már megint Larry Ellison a leggazdagabb?

31:45 Hallgatói kérdés: Hogy lehet ezt ép ésszel kibírni?

39:16 Hallgatói kérdés: Ki álljon még át Szoboszlain kívül?

42:08 Hallgatói kérdés: Magyar Péter kiiktatása.

42:42 Hallgatói kérdés: Uj Péter szavazata, csak hogy igaza legyen.

45:44 Hallgatói kérdés: Orbán vs. Nem Orbán vs. Kelet vs. Nyugat.

50:00 Hallgatói kérdés: Mi jót tett a Fidesz?

54:08 Hallgatói kérdés: Hogy lehet valaki a 444 újságírója?

57:02 Hallgatói kérdés: Miért nincs ebben a műsorban profi?

60:29 Hallgatói kérdés: Szeretitek ti egymást egyáltalán?

62:30 Hallgatói kérdés: Legnagyobb szakmai kudarc?

64:53 Hallgatói kérdés: Mi ez az urizálás?

70:22 Hallgatói kérdés: Mit vegyek fel?

72:16 Hallgatói kérdés: Winkler eladta a HD-t?

73:40 Hallgatói kérdés: Valter indul a Touron?

73:56 Hallgatói kérdés: Kajaszemét.

74:40 Hallgatói kérdés: 444-es sör.

76:03 Hallgatói kérdés: Színes könnyítési paletta.

77:03 Hallgatói kérdés: Standup és paprika.

78:48 Hallgatói kérdés: Nyugdíjas évek.

A zsúfolásig megtelt szépszámú közönség kulturáltan szórakozott.

Előfizetőink, konkrétan a Közösség és Belső Kör csomagok tulajdonosai máris hallgathatják/nézhetik az epizódot. Pár perccel rövidített, ingyenes verzió holnaptól. Fizessenek elő, hogy egyszer mi is magángéppel mehessünk meccsre!

Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.