A Fidesz-közeli Ellenpont elismerte, hogy nem jó házat mutattak be, amikor a Tisza alelnökét luxizással vádolták

A Tisza Párt új alelnökét luxizással vádolta az Ellenpont, de a cikket a Forsthoffer Ágnes szüleinek tulajdonában álló ház bemutatása helyett véletlenül a Mészáros Lőrinc öccsének házáról készült fotóval publikálta a Fidesz-közeli lap, amit az Origo volt főszerkesztője, Gábor László igazgat.
A tévedést az Ellenpont úgy ismerte el, mintha a tévedés csak arról szólna, hogy „tíz méterrel arrébb van a ház, mint ahol mondtuk”, és elsiklottak afelett, hogy a bemutatott ingatlan valójában a fideszes polgármesterből közpénzből többszörös dollármilliárdossá tett Mészáros Lőrinc szintén milliárdos öccsének, Mészáros Jánosnak a házáról van szó.
Forsthoffer maga hívta fel a figyelmet arra, hogy a képen nem a hozzá köthető ház látható, erről az Ellenpont azt írta: „A »gigászi« cáfolatból kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el, az utcáról valóban kevésbé látható, ezért tévesztettük el (ahogy egyébként a Google Maps is eltéveszti, az általunk lefotózott házra helyezi el Forsthofferék címét).”
A hír az Origo volt főszerkesztője, Gábor László által igazgatott Ellenpont nevű lapban jelent meg.
A lap szintén a Mediaworks érdekeltségbe tartozik, az eddig megjelent cikkek alapján beleillik a kormánypropagandába.
A miniszterelnök azt állítja, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Közben nemcsak a pártja és kormánya élén dolgozó több beosztottja, hanem a tágabb családja, rokonainak rokonai, csomó barátja és neki szolgálatot tevő ismerőse is közpénzből gazdagodott meg alaposan.