A Fidesz-közeli Ellenpont elismerte, hogy nem jó házat mutattak be, amikor a Tisza alelnökét luxizással vádolták

A Tisza Párt új alelnökét luxizással vádolta az Ellenpont, de a cikket a Forsthoffer Ágnes szüleinek tulajdonában álló ház bemutatása helyett véletlenül a Mészáros Lőrinc öccsének házáról készült fotóval publikálta a Fidesz-közeli lap, amit az Origo volt főszerkesztője, Gábor László igazgat.

A Mészáros család balatonfüredi ingatlanja Fotó: Google Street View

A tévedést az Ellenpont úgy ismerte el, mintha a tévedés csak arról szólna, hogy „tíz méterrel arrébb van a ház, mint ahol mondtuk”, és elsiklottak afelett, hogy a bemutatott ingatlan valójában a fideszes polgármesterből közpénzből többszörös dollármilliárdossá tett Mészáros Lőrinc szintén milliárdos öccsének, Mészáros Jánosnak a házáról van szó.

Mészáros Lőrinc öccse, Mészáros János 2025. júliusban Fotó: Kristóf Balázs/444

Forsthoffer maga hívta fel a figyelmet arra, hogy a képen nem a hozzá köthető ház látható, erről az Ellenpont azt írta: „A »gigászi« cáfolatból kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el, az utcáról valóban kevésbé látható, ezért tévesztettük el (ahogy egyébként a Google Maps is eltéveszti, az általunk lefotózott házra helyezi el Forsthofferék címét).”