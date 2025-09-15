Borízű hang #237: Tiltsák be a magángépes vébéselejtezőket, a varázstalanodást és a savállóságot! [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Zajos szakmai és közönsikert megelőzően illetve részben átfedve ezúttal élő podcastfelvételre került sor alig egy köpésnyire a 444 szerkesztőségétől, a 6szín színpadán. A szépszámú közönség ezúttal is zsúfolásig megtelt, „még a csilláron is lógtak”. A Borízű hang három Humor Haroldja szinte már megszokott módon feledhetetlen estét biztosított az arra fogékonyaknak.

Hárman, mint a humorosok. Fotó: Németh Dániel/444





Az alábbiakban a helyszínen készült helyszíni fölvételt hallgathatják/nézhetik.

Fotó: Németh Dániel/444

01:34 A hét legkomolyabb témája: Orbán Viktor repül. Össze-vissza beszélnek! Mije van Orbánnak, ami nem közpénz?

06:56 Harry Potter és Orbán Viktor karrierjének hasonlóságai és különbségei. Kontrariánus tétel a varázstalanodásról és a savállásról. Haver, téged megsemmisítettek!

10:42 Hogy beszélt Orbán a haverok előtt Trumpról? És Trump Orbánról?

13:23 Mit nem szabad hozni Kolumbiából? Sztrájkoló drogkereskedő kutyák.

18:03 Frakk, az LMBTQ macskák réme.

22:26 Most már tényleg a Nélküled a himnusz. Sörösdoboz-szépirodalom. Tusfürdő-szépirodalom. Elvitték a rostokló Twingót.

28:40 Mit jelez, hogy már megint Larry Ellison a leggazdagabb?33:08 Mi jót tett a Fidesz?38:06 Hallgatói kérdés: Hogy lehet valaki a 444 újságírója?

41:00 Hallgatói kérdés: Miért nincs ebben a műsorban profi?

44:27 Hallgatói kérdés: Szeretitek ti egymást egyáltalán?45:28 Hallgatói kérdés: Legnagyobb szakmai kudarc?48:51 Hallgatói kérdés: Mi ez az urizálás?

54:20 Hallgatói kérdés: Mit vegyek fel?

56:14 Hallgatói kérdés: Winkler eladta a HD-t?

57:38 Hallgatói kérdés: Valter indul a Touron?

57:54 Hallgatói kérdés: Kajaszemét.

58:38 Hallgatói kérdés: 444-es sör.

60:01 Hallgatói kérdés: Színes könnyítési paletta.

61:01 Hallgatói kérdés: Standup és paprika.

72:46 Hallgatói kérdés: Nyugdíjas évek.