Forrás

Borízű hang #237: Tiltsák be a magángépes vébéselejtezőket, a varázstalanodást és a savállóságot! [rövid verzió]

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Zajos szakmai és közönsikert megelőzően illetve részben átfedve ezúttal élő podcastfelvételre került sor alig egy köpésnyire a 444 szerkesztőségétől, a 6szín színpadán. A szépszámú közönség ezúttal is zsúfolásig megtelt, „még a csilláron is lógtak”. A Borízű hang három Humor Haroldja szinte már megszokott módon feledhetetlen estét biztosított az arra fogékonyaknak.

Hárman, mint a humorosok.
Fotó: Németh Dániel/444


Az alábbiakban a helyszínen készült helyszíni fölvételt hallgathatják/nézhetik.

Fotó: Németh Dániel/444
  • 01:34 A hét legkomolyabb témája: Orbán Viktor repül. Össze-vissza beszélnek! Mije van Orbánnak, ami nem közpénz?
  • 06:56 Harry Potter és Orbán Viktor karrierjének hasonlóságai és különbségei. Kontrariánus tétel a varázstalanodásról és a savállásról. Haver, téged megsemmisítettek!
  • 10:42 Hogy beszélt Orbán a haverok előtt Trumpról? És Trump Orbánról?
  • 13:23 Mit nem szabad hozni Kolumbiából? Sztrájkoló drogkereskedő kutyák.
  • 18:03 Frakk, az LMBTQ macskák réme.
  • 22:26 Most már tényleg a Nélküled a himnusz. Sörösdoboz-szépirodalom. Tusfürdő-szépirodalom. Elvitték a rostokló Twingót.
  • 28:40 Mit jelez, hogy már megint Larry Ellison a leggazdagabb?33:08 Mi jót tett a Fidesz?38:06 Hallgatói kérdés: Hogy lehet valaki a 444 újságírója?
  • 41:00 Hallgatói kérdés: Miért nincs ebben a műsorban profi?
  • 44:27 Hallgatói kérdés: Szeretitek ti egymást egyáltalán?45:28 Hallgatói kérdés: Legnagyobb szakmai kudarc?48:51 Hallgatói kérdés: Mi ez az urizálás?
  • 54:20 Hallgatói kérdés: Mit vegyek fel?
  • 56:14 Hallgatói kérdés: Winkler eladta a HD-t?
  • 57:38 Hallgatói kérdés: Valter indul a Touron?
  • 57:54 Hallgatói kérdés: Kajaszemét.
  • 58:38 Hallgatói kérdés: 444-es sör.
  • 60:01 Hallgatói kérdés: Színes könnyítési paletta.
  • 61:01 Hallgatói kérdés: Standup és paprika.
  • 72:46 Hallgatói kérdés: Nyugdíjas évek.
A zsúfolásig megtelt szépszámú közönség kulturáltan szórakozott.
Fotó: Németh Dániel/444
podcast borízű hang vébéselejtező larry ellison frakk oracle szakmai kudarc harry potter 444 podcast podcast magánrepülőgép orbán viktor Szoboszlai Dominik video