Zelenszkij a jövő héten New Yorkban találkozik Trumppal, hogy szankciókat sürgessen Oroszországgal szemben

Volodimir Zelenszkij jövő héten New Yorkban, az ENSZ-közgyűlésen találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, akit arra kér majd, hogy vezessen be szankciókat Oroszországgal szemben.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A Guardian tudósítása szerint az ukrán elnök azt mondta, további szankciókra számít, ha Vlagyimir Putyin nem hajlandó személyesen tárgyalni vele, vagy nem egyezik bele tűzszünetbe. Trump többször is belengette már, hogy keményebben fellép Moszkva ellen. A múlt héten azt mondta, az Egyesült Államok kész „komoly szankciókat” bevezetni, de csak akkor, ha valamennyi NATO-ország felhagy az orosz olaj vásárlásával, és vámokat vet ki Kínára. Zelenszkij ugyanakkor csalódott a folyamatok lassúsága miatt, szerinte azzal, hogy az amerikai szankciókat az európai országok előzetes lépéseihez kötik, enyhül a Putyinra nehezedő nyomás. „Trump elnök határozott fellépést vár Európától. Úgy érzem, értékes időt pazarolunk, ha nem történnek meg azok az intézkedések, amiket mi is elvárunk Trumptól” – mondta.

Ugyanakkor Magyarország és Szlovákia továbbra sem hajlandó leválni az orosz olajról. Zelenszkij azt szeretné, ha egész Európa szankciókat vezetne be, szerinte Trump képes rávenni az európai országokat, hogy határozottabban lépjenek fel. Hozzátette: „A szlovák, oroszbarát kormány valószínűleg engedne az amerikai nyomásnak”.

New York-i útja során Zelenszkij tisztázná azt is, milyen biztonsági garanciákat hajlandó az Egyesült Államok nyújtani egy esetleges békemegállapodás részeként. Az ukrán elnök megismételte azt is, hogy találkozna Putyinnal akár négyszemközt, vagy akár „háromoldalúan”, az amerikai elnök jelenlétében. A Kreml szerint azonban előbb a konfliktus kiváltó okát kell kezelni. Ennek érdekében az oroszok péntekről szombatra virradóra Oroszország 579 drónnal, valamint 8 ballisztikus és 32 cirkálórakétával támadta Ukrajnát. A hatóságok szerint az elmúlt 24 órában az orosz támadásokban összesen nyolc ember halt meg és legalább 32-en megsebesültek.

Zelenszkij a közösségi médiában úgy fogalmazott: a Kreml nem katonai célpontokat támad, hanem „tudatos stratégiát” folytat a civil lakosság megfélemlítésére és az infrastruktúra szisztematikus rombolására. „Erős nemzetközi válaszra van szükség” – mondta, egyúttal arra kérte Európát, hogy erősítse meg Ukrajna légvédelmét és növelje a fegyverszállításokat.