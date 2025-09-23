A rendőrség visszautasítja a Promenád24 vádaskodását

„Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozunk, a magánéletet nem keverjük össze a hivatással, most mégis kivételt teszünk, mert egy kollégánkat ért nemtelen támadás, és ő már nem védheti meg magát” – így kezdődik a Magyar Rendőrség Facebookon este közzétett videója az elhunyt Szabó Zsolt rendőrkapitányról.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek este közölte, hogy Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkos lett. Szabó öngyilkosságát Márki-Zay összekötötte egy pár nappal azelőtt a Promenád24 nevű online lapban megjelent, majd törölt cikkel. A Lázár-közeli Promenád24 keményen bírálta Szabó szakmai teljesítményét, és a magánéletét is belekeverte a lejárató cikkbe. Az írás azután született, hogy a rendőrség engedélyezett, majd biztosított egy demonstrációt a Lázárhoz köthető batidai kastélynál. Márki-Zay szerint Szabó a lemondását is felajánlotta a cikk után. A Promenád24 a 444-nek azt írta, „a tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikkünket – kizárólag kegyeleti okból – töröltük”. Az ügyészség nem indított eljárást.

A rendőrség videójában Gál Kristóf röviden beszél Szabó Zsolt pályafutásáról, az öngyilkosságával kapcsolatban pedig azt mondja, hogy annak okát talán sosem tudjuk meg, de Szabó szerette a munkáját, a kollégáit és a családját is.

„Az elmúlt hetekben egy, szokásos módon névtelenül megjelent írásban kezdtek célozgatni arra, hogy a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát. A várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert magánélete fontosabb, mint a közérdek. Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért aztán felelősséget sem kell vállalni. A cikket, annak ismeretlen szerzőjét, az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük, nem a mi dolgunk” – folytatja Gál a videóban.

Gál szerint ugyanakkor az ő dolguk, hogy közöljék röviden a tényeket, amelyek a következők:

A rendőrkapitányság a megyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt öt évben háromszor, például tavaly is az élen végzett. Egyszer második, egyszer harmadik lett, míg aktuálisan a második helyen áll.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi részadatokhoz képest 33 százalékkal csökkent, miközben a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett.

Gál szerint mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne kötelességük az eredményeket még jobbá, munkájukat még sikeresebbé tenni, és nem jelenti azt sem, hogy ne fogadnák el az építő kritikát, a valóságon alapuló kifogásokat.

Mint mondja, hozzászoktak ahhoz, hogy sokszor eltérő, szélsőséges értékítélettel szembesülnek.

„Ugyanakkor a kollégáinkat ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, magánéletükben vájkálást visszautasítjuk. Az ország bármely településén hivatásukat lelkiismeretesen gyakorló rendőrök tudják, nem ez alapján ítélik meg munkájukat. Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együtt érzünk, szakmai munkáját nagyra értékeljük, emlékét megőrizzük.”

