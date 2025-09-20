Az ügyészség nem indított eljárást a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt halála miatt

Nem indított eljárást a nyomozó főügyészség a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt halálának ügyében – írja a 24.hu.

Forrás: Ügyészség

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek este közölte, hogy a rendőrkapitány öngyilkos lett. A hírt nem sokkal később a rendőrség is megerősítette, egy rövid gyászhírben. Szabóra mécsesekkel emlékeztek a városban.

A lap a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál és Központi Nyomozó Főügyészségnél érdeklődött, hogy indítottak-e nyomozást, és vizsgálják-e Szabó halálának okát és körülményeit. Előbbi azt írta, hogy a rendőrség honlapjára korábban feltöltött közleménynél nem szeretnének többet nyilatkozni, a nyomozó főügyészség szóvivője pedig azt mondta a lapnak, hogy nem indítottak eljárást. Szabó öngyilkosságát Márki-Zay összekötötte egy pár nappal azelőtt a Promenád24 nevű online lapban megjelent, majd törölt cikkel. A Lázár-közeli Promenád24 keményen bírálta Szabó szakmai teljesítményét, és a magánéletét is belekeverte a lejárató cikkbe. Az írás azután született, hogy a rendőrség engedélyezett, majd biztosított egy demonstrációt a Lázárhoz köthető batidai kastélynál. Márki-Zay szerint Szabó a lemondását is felajánlotta a cikk után. A lap a 444-nek azt írta, „a tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikkünket – kizárólag kegyeleti okból – töröltük”.

Gyertyagyújtás Szabó Zsolt emlékére Hódmezővásárhelyen. Fotó: Márki-Zay Péter/Facebook

Lázár János reakciójában azt írta, a rendőrkapitányt nem ismerte jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolata, így konfliktusa sem. „A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek. Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig”.

Magyar Péter szerint a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája után minden megváltozott. „Ma gyászolunk. De holnaptól feltesszük a kérdéseket: ki viseli a felelősséget azért, hogy Magyarországon a lejáratás emberéleteket sodor el?” – írta.