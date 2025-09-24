Őrizetbe vettek egy férfit az európai reptereket ért kibertámadással kapcsolatban

Letartóztattak egy férfit az Egyesült Királyságban, akit az európai reptereket ért kibertámadással hoztak összefüggésbe – írja a Guardian. A negyvenes éveiben járó férfi letette az óvadékot, jelenleg szabadlábon van.

A múlt hét végén számos járattörlés és csúszás volt a londoni Heathrow-n, illetve a brüsszeli és berlini reptereken, miután kibertámadás érte a repterek check-in szoftvereit. A nyugat-sussexi székhelyű Collins Aerospace szoftvereit használó légitársaságok kénytelenek voltak manuálisan becsekkolni az utasokat.

A nyomozást vezető brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) vezetője szerint bár a letartóztatás pozitív fejlemény, a vizsgálat még korai szakaszban van.

