A Szőlő utcai ügyről, Semjén felszólalásáról és a hódmezővásárhelyi tragédiáról kérdeztünk a kormányinfón

A miniszterelnök-helyettes külön is szót kért napirend előtt, hogy reagáljon az őt ért vádakra. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta felszólalásában.
Lejárató cikk jelent meg a Lázár János-közeli lapban Szabó Zsolt rendőrkapitányról, aki engedte, hogy a batidai kastély közelében tartsanak politikai demonstrációt. Szabó Zsolt napokkal később öngyilkos lett. Hódmezővásárhelyen sokan gyászolnak, és dühösek, mert egyértelműnek tartják az összefüggést.
Mi a különbség a digitális harcos és a digitális polgár között? Válaszokat kerestünk a Digitális Polgári Körök találkozóján, ahol kiderült: a harcosok taposták ki az ösvényt a polgári körök előtt.
Egy évvel azután, hogy Orbán Viktor meghirdette a szerénység, alázat, munka hármas jelszót, a miniszterelnök már a kötcsei piknik napját is magánrepülőn kezdte. A Fidesz minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak.