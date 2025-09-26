Az orosz retorika szerint a fő ellenség már Európa

Míg lassan minden másnap valamelyik NATO tagállam légterét orosz drónok vagy repülők sértik meg, az óceán túlpartján, Donald Trump kezdi elveszíteni az orosz elnök iránti rajongását, a napokban papírsárkánynak nevezte Vlagyimir Putyint. Közben az ukránok 2022 ősze óta legfontosabb hadműveleti sikerüket aratták a harctéren, Oroszországban viszont nem csak választások, hanem a szabad internetért való tüntetések is voltak az elmúlt hetekben.

A szokásos felállásban, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, és Takács Márk katonai elemzővel beszélgettünk a világpolitika aktualitásairól.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

1:40: Orosz drónok és repülőgépek ott, ahol nem kellene lenniük: változatos NATO-tagállamok légtereiben.

4:00: Belpolitika üzenet az európai légterekben való kavarászás mögött?

6:08. Zajkeltés az információs térben, orosz benzinellátási problémák elmaszatolása vs. hisztérikus Európa.

7:37:Magyar gépek a balti légtérben. Bully az osztályteremben.

9:10: A drónfal.

11:41: Félelemkeltés az orosz társadalmakban. Úgy könnyű (könnyebb), ha a lakosság elhiszi, hogy hatása van a folyamatokra, ha eléggé megijesztik őket, akkor nyomást fognak gyakorolni a döntéshozókra.

13:52: Már nem csak a nyugatiak képzik az ukránokat, hanem az ukránok is a nyugatiakat.

16:25: Donald Trump papírsárkányozik és kiszeret Putyinból. Elméleti gondolatkísérlet: mi kéne ahhoz, hogy az ukránok az eredeti területeiknél még többet is vissza/elfoglaljanak?

19:00: Az oroszok még nem tudják, hogy a kedves vezetőt lepapírsárkányozták.

20:21:Lehet, hogy Trump kritizálja Vlagyimir Putyint, de ez nem gátolja meg abban, hogy az Egységes Oroszország Pártja magabiztos győzelmeket arasson a választásokon.

22:00: Orosz pszeudoellenzékiek: kommunisták, és libdemeknek álcázott ultranacionalisták.

23:27: Bizarr: ifjú marxisták tüntetnek a szabad internetért Oroszországon, és még szabadlábon vannak.

29:10: Zelenszkij azt ajánlotta a Kreml tisztviselőinek, hogy tartsák észben, hol a legközelebbi bunker. Rejtélyes új amerikai fegyverrendszer, ami majd tárgyalóasztalhoz kényszeríti Putyint.

31:20: Az orosz hadsereg személyi kiadásai a GDP 2 százalékát teszik ki.

33:10: Medvegyev és a magasröptű posztjai.

36:00 Legnagyobb ukrán hadműveleti siker 2022 ősze óta. (A magyarázat mellé ennek a térképnek a böngészését ajánljuk.)

41:20: Így lehet lelőni egy Szu34-es vadászgépet.

43:08: Váratlanul feltűnt a színen Julija Navalnaja is. Az orosz emigráns politikai szerveződések egyáltalán nem erősek, cserébe semmiben nem is értenek egyet egymással.

50:50: Zapad-2025. Most hazamentek innen az orosz erők, nem Ukrajnába.

