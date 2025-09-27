Az ukrán vezérkar térképet tett közzé a Magyarország felől érkező drónok berepüléséről

Az ukrán vezérkar repülési adatokat bemutató térképeket tett közzé, amelyen szerintük az látszik, hogy egy Magyarország felől érkező drón kétszer is megsértette az ukrán légteret, írja a Telex.

A poszthoz azt írták: „2025. szeptember 26-án reggel az Ukrajna Fegyveres Erőinek radarberendezései Ukrajna légterében, Kárpátalja felett két alkalommal is különböző magasságokban repülő drón típusú légi objektumot rögzítettek.”

A Telex szerint az egyik képen az látszik, hogy egy drón Tiszamártonnál, közvetlenül a határ mellől szállt fel, átlépett az ukrán légtérbe, egy kis forgolódás után visszatért a magyar területre. Egy kanyar után ismét átrepült Ukrajnába, végighaladt az ukrán Szalóka felett, majd Lónya felé tartva tért vissza Magyarországra.

A másik térképen már beljebb járunk Ukrajnában, ott a drón a Cigányos-Felsőszlatina-Horlyó közötti területen repült, ez a rész a csapi határátkelőtől nagyjából 25-35 kilométerre fekszik.

Előzmények

A Honvédelmi Minisztérium szerint nem igaz, hogy katonai drón volt ukrán területen. Azt írták, hogy a magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

Valamint az ukrán féltől sem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az oldalán azt írta, hogy csütörtökön az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton az ukrán katonai attasé, Roman Khominich is jelen volt, és nem jelezte, hogy észlelt volna bármilyen dróntevékenységet.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint „Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát”. Erre Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en keményen visszaszólt Szijjártónak: „Kezdünk egyre több mindent látni, Péter, beleértve a kormányod képmutatását és erkölcsi leépülését, Ukrajna és Európa többi része elleni nyílt és fedett munkáját, valamint azt, hogy a Kreml lakájaként szolgáltok. Semmilyen támadásotok az elnökünk ellen nem fogja megváltoztatni azt, amit mi – és mindenki más – látunk.”

Aztán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a péntek esti üzenetében is megemlítette, hogy a hozzá érkező jelentések szerint nagy valószínűséggel magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, és határ menti ipari potenciálját mérhették fel:

„Készült egy jelentés a hadseregünktől, őszintén szólva nagyon szokatlan eseményekről az ukrán–magyar határ mentén. Erőink drónokat észleltek, mégpedig felderítő drónokat. Utasítottam a hadsereget, hogy végezzen teljes körű ellenőrzést, és ha ilyen drónok ismét megjelennek, megfelelően válaszoljanak államunk védelme érdekében. Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak mindenféle drón elleni védekezésben.”

Az ukrán és a magyar vezetés között pénteken tovább romlott a viszony, mivel Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt. Az volt az ukrán vezetés válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt.