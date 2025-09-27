Háborús haszonlesés: Szijjártó Péter visszaszólt a horvát miniszterelnöknek

Továbbra is folytatódik az adok-kapok Magyarország és Horvátország között a horvát kőolajvezeték tesztje kapcsán. Most Szijjártó Péter külügyminiszter szólt vissza Andrej Plenkovic horvát miniszterelnöknek, aki pénteken háborús haszonlesőnek nevezte Magyarországot.

A Mol és a horvát Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, hogy kiderüljön, ki tudná-e váltani a Barátság kőolajvezetéket. A Mol azt közölte, hogy az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani. Ezt azonban a horvát Janaf cég cáfolta, azt állítva, hogy a MOL-csoport nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit az Adria kőolajvezeték tesztelése során. Visszautasították azt is, hogy a vezeték ne lenne képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát.

Ebbe a vitába érkezett meg egy nappal később Szijjártó Péter, aki szerint Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól. Majd azt állította, hogy a horvátok nyerészkednek a háborús helyzeten. Ezt követte a horvát miniszterelnök visszautasítása, ekkor nevezte Magyarországot haszonlesőnek.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Szombat reggel Szijjártó Péter erre reagált a Facebookon:

„Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún. A Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek - rajtunk…”

A magyar külügyminiszter újra elismételte, hogy az Adria-vezeték nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát, „az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell.”