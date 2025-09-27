Új Amerika új TikTokja

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Donald Trump csütörtökön aláírta azt az elnöki rendeletet, ami több éves jogi, geopolitikai és biztonságtechnikai vita végére tenne pontot a világ két nagyhatalma közt. A rendelet lehetővé teszi, hogy amerikai többségi tulajdonba kerüljön a TikTok, az eddig a ByteDance nevű kínai cég által irányított app/médiacsatorna/kémszoftver amerikai részlege. Az üzletet még jóvá kell hagyni a ByteDance-et valójában irányító kínai politikai vezetésnek is, de Trump állítja, hogy beszélt Hszi Csin-ping pártfőtitkárral, aki már áldását adta a tulajdonosváltásra.

Donald Trump a TikTok sorsát rendező elnöki rendeletet mutatja 2025 szeptember 25-én a Fehér Házban Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az üzletnek egyelőre nem minden részlete ismert, de röviden arról van szó, hogy a ByteDance-ből kihasítanak egy darabot, ami a TikTokot Amerikában üzemelteti majd. A megállapodás nem érinti a világ maradékát, így például Magyarországon is marad az eddig ismert, Pekingből irányított app.

Az amerikai TikTok üzemeltetésére egy új céget hoznak létre, aminek csak 19,9 százaléka marad a ByteDance tulajdonában. A maradék nagy része amerikai befektetők, elsősorban az Oracle kezébe kerül, de 15 százalék az Egyesült Arab Emírségek egyik befektetési alapjáé lesz. Az új cég megkapja a TikTok motorjának kópiáját, azaz az algoritmust, ami a felhasználók elé rakja azokat a videókat, amik az appot igazán népszerűvé tették.

Az algoritmus átalakítása, majd ellenőrzése az új céget irányító héttagú igazgatótanács feladata lenne. Közülük csak egy embert delegálhatna a ByteDance, a többiek az új tulajdonosok emberei lennének. Trump az Oracle mellett a személyi számítógépek elterjedésében kulcsszerepet játszó Michael Dellt, és a hatalmas konzervatív/szélsőjobbos médiabirodalmat építő Rupert Murdochot is említette a befektetők közt, amerikai kormánytisztviselők pedig arról beszéltek, hogy így teljesen elhárul bármiféle kínai beavatkozási vagy befolyásolási kísérlet veszélye.

A gond

A ma már nagyjából a teljes amerikai lakosság fele, közel 170 millió ember által használt TikTok a 2020-as évek elején kezdett igazán népszerű lenni. Ahogy 2023-as cikkünkben bemutattuk, a közhiedelemmel ellentétben a kínai app egyáltalán nem közösségi média. Azon lehet vitatkozni, hogy inkább egy televíziós csatornára vagy egy kábelszolgáltatóra hasonlít, de semmiképpen sem közösségi média.