Rogán szerint ukrán titkosszolgálati akció akarja lejáratni a magyar kormányt

A Mandinernek adott interjút Rogán Antal, aki alapvetően azokat az elmúlt hónapokban a különböző fideszes politikusoktól megismert paneleket ismételte Magyar Péterről, az ellenzékről és Ukrajnáról.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője azzal kezdte, hogy Magyar Péter 2022-ben még nagyon örült, hogy nyert a Fidesz. De azóta szerinte a Tisza elnöke külföldi szolgálatba állt, és hatalomra kerülése esetén a Brüsszeli terveket fogja megvalósítani, adóemeléssel.

Majd azzal folytatta, hogy nagy tanulság volt neki 2002-ben, hogy a kampányban nem mondták el „mit kockáztatnak az emberek, ha az MSZP nyer”. Ebből okulva szerinte erről mindig beszélni kell. De ezt nem gondolja negatív kampánynak, szembesítésnek nevezi, hogy „elmondják az igazat” , például hogy miket hazudnak a világról a baloldaliak. „Az emberek néha irracionálisan gondolkodnak, nem lehet mindenkit racionális eredmények felmutatásával meggyőzn” – érvelt Rogán.

„Valakit utálsz, valakit gyűlölsz, magad se tudod megmondani, hogy miért” – mondta, és szerinte az emberek 45 százaléka elutasít mindent, amit Fidesz csinált, a többi 55 százalékkal viszont megnyerhető a választás. „Higgadt érveléssel, megfelelő szembesítéssel elérhető a győzelem” – lengette be Rogán azt, hogy nem fognak leállni a negatív kampányokkal. „Olyan nincs, hogy valaki túl hosszú ideig kormányoz” – mondta, mert szerinte az embereknek a stabilitás a fontos.

Szerinte a jobboldali politikusok azért kormányoznak, mert céljaik vannak és nemzetben gondolkodnak, míg a baloldaliaknak csak a hatalom birtoklása a fontos, és hogy a saját képükre formálják a társadalmat. Ezt mutatja az is Rogán szerint, hogy a „szólásszabadságot korlátozza a baloldal”. A miniszter arról beszélt ennek kapcsán, hogy az Európai Unióban meg akarják bélyegezni majd betiltani a nekik nem tetsző sajtótermékeket. Az nem derült ki, hogy itt pontosan mire is gondolt.

Szóba került a múlt hét legnagyobb indulatokat kavart ügye is, miszerint Semjén Zsoltot – bármiféle bizonyítékok nélkül – hírbe hozták a Szőlő utcai intézetben történt visszaélésekkel kapcsolatban. Rogán és az interjút készítő Lentulai Krisztián erről végig Semjén nevének említése nélkül beszéltek. Rogán szerint a kegyelmi ügy hiba volt a jobboldal részéről, és ezt kihasználva a „pedofil ügyet rá akarják húzni a kormányra” ellenzéki szereplők. Szerinte az ellenzéki politikusoknak, de még inkább az influenszereknek – akiket Rogán következetesen infulenszereknek nevezett – van komoly felelősége abban, hogy a közbeszéd – főleg az interneten, a „blogfórumokon” – idáig elfajulhatott. Rogán közölte, hogy mindenkit bepereltek, aki ezzel kapcsolatban hamis állításokat tett, és külön jogászcsapat foglalkozik ezzel. A jogi eljárások lassúak, „de semmi nem maradhat következmények nélkül”.

Közvetlenül ezek után arról beszélt, hogy „vannak olyan szolgálati akciók, melyeknek kifejezetten az a célja, hogy a kormányt lejárassák és megbuktassák”. Ukrajnát meg is nevezte, a másik országra csak utalt, mint nem EU-tag európai országra, de itt valószínűleg az Egyesült Királyságra gondolt: a Tuzson-jelentésben ugyanis az MI6, az egyik brit titkosszolgálat neve kerül elő, mint ami Káncz Csabához köthető. Káncz volt az első, aki a Szőlő utca kapcsán bedobta a nyilvánosságba Semjén és Rogán nevét. A beszélgetés során arra nem utaltak, hogy Rogán nevét is belekeverték az ügybe.

Rogán szerint az ukránok célja, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, ami támogatja uniós csatlakozásukat. A Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat is zsarolásnak tartja, és szerinte azért nem merik felrobbantani, mert annak vannak következményei lennének. Szerinte Magyarország az Ukrajnába irányuló dízel- és áramszállítások leállításával komoly nehézséget tudna okozni az országnak. „Ha úgy látjuk, hogy lépni kell, lépni fogunk.”