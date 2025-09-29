„Önök Majdant akartak csinálni Budapesten” – a Szőlő utcai botrány miatt kiabáltak egymással a politikusok a parlamentben

„Önök zavargásokat akartak kiprovokálni. Önök Majdant akartak csinálni Budapesten” – kiabálta az ellenzéki képviselőknek a fideszes Balla György hétfőn a parlamentben, ahol ismét központi téma volt a Szőlő utcai javítóintézet botránya.

Bár egyértelműen Balla volt a leghangosabb, a többi napirend előtti felszólaló is érzelemdúsan beszélt az elmúlt hetet meghatározó ügyről. A sort a párbeszédes Szabó Tímea indította, aki azt mondta, hogy a botrány azért rázta meg a kormányt, mert nyakába ömlött az elmúlt 15 évben folytatott hazugságcunamija. „Visszanyalt a fagyi. Olyan tornádó közepén találták magukat, amibe pontosan tudják, hogy belebukhatnak.”

Szabó felszólalásában két dolog is érdekes volt. Egyrészt megismételte az igazságügyi miniszter múlt heti jelentésének állítását, miszerint a Szőlő utcai ügyben nincsenek kiskorú érintettek. Másrészt pedig arról beszélt, hogy „Zsolti bácsi nem egy ember, hanem a Fidesz egész rendszere”.

Szabó felszólalására Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes reagált. A KDNP-s politikus egy kalap alá vette az ellenzéki politikusokat, az influenszereket és az újságírókat. Azt mondta, hogy ezek a szereplők együtt rontottak a kormányra, valós bizonyítékok nélkül kezdtek embereket rágalmazni, az ügyet pedig fokozatosan építették a médiában. Szavaikért pedig mindannyiuknak felelniük kell majd, mert „eljött az igazság órája”.

A DK-s Barkóczi Balázs keményen támadta a kormányt. Azt mondta, igenis a kormány bűne, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója évekig folytathatta a bűncselekményeit. Szerinte Semjén Zsolt múlt hétfőn megszólítottnak érezte magát a parlamentben, a kormány pedig saját magát buktatta le a reakciójával. Azt ígérte, a DK-sok újra és újra fel fogják tenni a kérdést, hogy „ki az a Zsolti bácsi”, mert a magyarok nem hisznek Semjénnek és a kormánynak.

Barkóczi azt is mondta, hogy valaki biztosan hazudik az ügyben. Hiszen Semjén azt mondta, 10 éve nyomoznak az ügyben, ezt az állítást viszont Gulyás Gergely később tagadta. Tuzson Bence pedig azt állította, hogy nincsenek kiskorú érintettek az ügyben, miközben a rendőrség azt mondta, hogy vannak.

Barkóczi felszólalására az igazságügyi miniszter helyettese, Répássy Róbert reagált. Azt mondta, Barkóczi hazudik és rágalmaz, ezért pedig a bíróság előtt felel majd, „mint mindenki más is”. Répássy megismételte a Tuzson Bence jelentésében szereplő állításokat, miszerint fiatalkorú személy és kormánytag sem érintett az ügyben. Végül pedig a DK elnökének, Dobrev Klárának is üzent. Azt mondta, Dobrev nagy bajban van, mert megrágalmazott másokat, és így a bíróság elé kerül majd.

A leghevesebb felszólalást végül a Fidesz képviselője, Balla György szállította. Balla azt mondta, hogy az ellenzéki képviselők „az elmúlt 35 év legaljasabb, legundorítóbb és legocsmányabb összehangolt, lejárató kampányát folytatták le az elmúlt egy hétben. Önök és a cselédsajtójuk az első pillanattól kezdve tudták, hogy minden, amit állítanak, hazugság.”

Balla szerint az eddig kiderült információkból világosan látszik, hogy hálózatszerű működésről van szó. A hálózat az ellenzéki politikusokból, az ellenzéki médiumokból, az ellenzéki influenszerekből és külföldről fizetett szereplőkből áll. Balla szerint ez a hálózat nem egy szimpla lejárató kampányt csinált, hanem meg akarta bénítani az állam cselekvőképességét.

„Önök zavargásokat akartak kiprovokálni. Önök Majdant akartak csinálni Budapesten. Ez volt a valódi szándékuk. Azt akarták, hogy az emberek utcára vonuljanak, lásd influenszer-tüntetés. És ne csak az interneten essenek egymásnak, hanem lehetőség szerint a közterületeken is. Ez volt az önök aljas célja azért, hogy megbuktassák a magyar kormányt.”

Balla azt mondta, hogy a hálózat működtetőit felelősségre kell vonni. Szerinte eddig minden nemtelen támadást lenyeltek, de amikor a magyar államszervezetet támadják, azt már nem nyelhetik le. Ezért elvárja a kormánytól, hogy állítsa az igazságszolgáltatás elé az elkövetőket.