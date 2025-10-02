A magyar külüggyel bizniszelő anyja ellen vallott Bence Horvath, akit katonai rádiók Oroszországba csempészése miatt börtönre ítéltek Amerikában

31 hónap börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Államokban Bence Horvathot, a 47 éves magyar férfit, aki katonai rádiókat akart Oroszországba csempészni Amerikából – jelentette be Jeanine Ferris Pirro, az Egyesült Államok ügyésze kedden. Közleménye szerint Horvathot büntetése letöltése után ki fogják utasítani az országból.
A bírósági iratok szerint Horvath és társai legalább 2023 januárjától tárgyalásokat kezdeményeztek egy kis amerikai rádióforgalmazó céggel az Egyesült Államokban gyártott, katonai felhasználásra szánt rádiók és kapcsolódó tartozékok beszerzéséről és Oroszországba exportálásáról. Horvath több hónapon keresztül azon dolgozott, hogy megszerezze az eszközöket, amelyeket több európai cégen keresztül kívánt Oroszországba továbbítani. A bűnszövetség részeként 200 darab katonai célú rádiót vásárolt, ezeket akarta Oroszországba exportálni. A tervét azonban nem tudta végrehajtani, az amerikai hatóságok megakadályozták.
Az ítéletről szóló közleményből nem derül ki, de a 444-en cikksorozatban tártuk fel, hogy a csempészet valódi irányítója, Horvath édesanyja, Horváth Ficzere Margarita egy olyan orosz cég vezetője volt, amely a magyar külügy háttérintézményének moszkvai partnereként működött. Horváth Ficzere néhány hete kapcsolatba lépett velünk, és tagadott több pontot is az ügyben megjelent cikksorozatunkból. Csakhogy a fiához kapcsolódó amerikai bírósági eljárás szabályai szerint az ügy dokumentumai is nyilvánosak lettek, köztük Horvath vallomásával, ami nemcsak pontról pontra megerősíti az általunk leírtakat – tehát kiderül, hogy valóban Horváth Ficzere Margarita állt a bűnszervezet élén –, hanem többször is említi a magyar külügyminisztérium háttérintézményét, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökséget. De előbb elevenítsük fel a történetet.
Tavaly augusztusban derült ki, hogy egy magyar férfi katonai rádiókat akart Oroszországba csempészni, de az amerikai hatóságok elfogták San Franciscóban. Az akkori ügyészségi közleményből kiindulva egy csavaros nemzetközi bűnügy részletei tárultak fel, amelyről többször is írtunk. Megtudtuk, ki az a Bence Horvath, aki az azt megelőző éveket Spanyolországban töltötte (ezért használja így a nevét), és hamar kiderült, hogy valójában az édesanyja, Horváth Ficzere Margarita áll a kétes ügylet mögött. Az eset, amiért a fiát őrizetbe vették San Franciscóban, nem az első üzletük lett volna az orosz állam szerveivel, régóta beszállítói voltak Oroszország fegyveres testületeinek.
Ami különösen fontossá teszi az ügyet, az az, hogy Horváth Ficzere Margarita a Putyin-rezsimmel való üzletelésével párhuzamosan a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérintézményeként működő Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai partnerirodájának alapítója és vezetője is volt.
Az üzletelésüket az orosz hatóságokkal a család félmilliárdos csepeli luxusházának hirdetése segített feltárni. A villa tulajdoni lapján feltűnő cég vezetett el az orosz érdekeltségükhöz, a Budaphone Ltd. nevű vállalkozáshoz, amely 2014 óta több mint 250 közbeszerzésen szállított orosz állami szerveknek (rendőrségnek, katonaságnak, nemzeti gárdának) rádióberendezéseket, és ezért több mint 3,5 milliárd rubelt (13,6 milliárd forint) kapott. Csak néhány példa a szállításokból:
A Budaphone-hoz kapcsolódó szállítólevelektől eljutottunk a PromSzvjazRadio nevű, kísértetiesen hasonló orosz céghez, amely további 117 közbeszerzést nyert el, és összesen 700 millió rubelt (2,7 milliárd forint) keresett ezen. Íme tőlük is néhány említésre méltó szerződés:
Az orosz katonákat Motorola rádiókkal ellátó PromSzvjazRadio ugyanabban a moszkvai irodaházban működött, ahol a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) partnerirodája. Megírtuk azt is, hogy a HEPA irodájában a most elítélt Bence Horvath is dolgozott, és eljárt magyar kereskedelmi ügyekben. Idén júniusban aztán bűnösnek vallotta magát az amerikai bíróság előtt.
Tavaly szeptember óta többször is próbáltunk kapcsolatba lépni Horváth Ficzere Margaritával, hogy beszéljünk az ügy részleteiről. Több telefonszámot (magyart és oroszt) szereztünk hozzá, és legutóbb akkor írtunk neki, amikor idén júniusban kiderült, beismerő vallomást tett a fia. Egyszer sem reagált, egészen szeptember 11-éig.
