Az olasz hatóságok betiltottak egy palesztinpárti tüntetést, mert attól tartanak, hogy erőszak törhet ki

Olaszország biztonsági kockázatokra hivatkozva betiltotta az október 7-re szervezett palesztinpárti tüntetést Bolognában, a hatóságok attól tartanak, hogy erőszak törhet ki – írja a Reuters. A döntés azután született, hogy napok óta tartó demonstrációk és rendőrségi összecsapások zajlanak Olaszország-szerte – közölte az olasz belügyminiszter egyik képviselője.

Fotó: RICCARDO DE LUCA/Anadolu via AFP

A Giovani Palestinesi Italia, azaz Olasz Palesztin Ifjúság nevű szervezet Bolognában és Torinóban tervezett megmozdulásokat a Hamász 2023. október 7-i támadásának második évfordulója alkalmából. Izrael olaszországi nagykövete, Jonathan Peled, hétfőn a tiltakozását fejezte ki „minden olyan kezdeményezés ellen, ami az október 7-i mészárlás dicsőítésére törekedne”, és az izraeli külügyminisztérium közlése szerint minden igyekezett együttműködni az olasz hatóságokkal az esemény meghiúsítása érdekében.

„A tüntetést teljes mértékben betiltottuk”

– mondta Enrico Ricci, Bologna prefektusa.

De a Giovani Palestinesi az Instagramon megerősítette, hogy a tiltás ellenére is megpróbálnak összegyűlni. Mint írták, a Belügyminisztérium döntése szerintük egy nyíltan politikai és ideológiai döntés. „Azok, akik megpróbálják betiltani a megmozdulást, nemcsak a véleménynyilvánítás jogát tagadják meg tőlünk, hanem a gyarmati megszállás alatt élő népek jogát is, hogy harcolhassanak felszabadulásukért” – írták a posztban.

Szombaton több százezer ember vonult fel Róma belvárosában, immár negyedik egymást követő napon, mióta Izrael elfogta a Gázába tartó nemzetközi segélyflottillát és őrizetbe vette az aktivistákat. Izrael azóta számos aktivistát kitoloncolt, köztük Greta Thunberget is. A hétvégén ráadásul nemcsak az olasz fővárosban, hanem sok más helyszínen – köztük Bolognában, Milánóban és Nápolyban – is palesztinpárti felvonulásokat tartottak, amiket fokozott rendőri jelenlét kísért.

A milánói zsidó közösség ezzel szemben kedden visszafogott megemlékezést szervez az október 7-i támadás évfordulóján.

„Egy városi téren leszünk, a rendőrség védelemét élvezve. Egymás között emlékezünk, de a köznyugalom megőrzésének érdekében a rendőrség megtiltotta, hogy nyilvánosságra hozzuk a helyszínt”

– mondta Davide Romano, a Zsidó Brigád Múzeum igazgatója a La Repubblica napilapnak.